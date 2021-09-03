5 стран с самой дорогой парковкой
Вторая строчка досталась Японии, где из-за высокой плотности населения люди в мегаполисах предпочитают пользоваться общественным транспортом. Час парковки здесь стоит 450 рублей, но стоять можно не более двух часов. За парковку должны платить даже владельцы велосипедов и мотоциклов. Штраф за неправильную парковку – 12 000 рублей.
На третьем месте расположилась еще одна страна с левосторонним движением – Великобритания. Час парковки стоит 390 рублей, но стоять можно не более 4 часов. Штраф за неправильную парковку составляет 7 000 – 10 000 рублей.
Россия находится на четвертом месте. Час парковки в центре Москвы сейчас стоит 380 рублей, но в праздничные дни власти разрешают парковаться бесплатно. Штраф за нарушение правил – 10 000 рублей.
Замыкает ТОП-5 стран с самой дорогой парковой Швеция. В центре Стокгольма за час парковки придется выложить примерно 350 рублей. Штраф за стоянку в неположенном месте превышает 9 000 рублей.
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