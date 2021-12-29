5 суперкаров, которые могли бы заменить Деду Морозу сани
Фото: McLaren
Причем, чтобы заставить сердце сказочного персонажа биться быстрее, вместо традиционных саней, мы ему предлагаем альтернативу в виде открытых суперкаров, чтобы старичок-«голова из ваты» не терял ощущений «езды на свежем воздухе». Итак, наш предновогодний ТОП-5.
Aston Martin V12 Speedster
В компании Aston Martin традиционно наслаждаются эстетикой дизайна и пьянящими мелодиями двигателя с рокочущим голосом. Чтобы угодить ценителям прекрасного, британский дом разработал автомобиль Speedster V12.
Под длинным капотом этого скульптурного шедевра располагается роскошный 5.2-битурбо V12, развивающий 700 л. с. и 753 Нм максимального крутящего момента. Трудно себе представить выражение счастья на лице Деда Мороза, когда суперкар захочет продемонстрировать свой недетский стартовый потенциал в виде 3,5 сек. до 100 км/ч или заявленную автопроизводителем максимальную скорость 300 км/ч.
Bugatti Veyron Barchetta
Этот французский спорткар с крохотными стеклами вправе считать идеальной машиной для замены саней главного персонажа Нового года. В своей красной ливрее с золотыми ободами автомобиль обещает непревзойденную производительность благодаря своему величественному 8-литровому W16, располагающемуся за салоном и развивающему 1200 л. с. при 1500 Нм.
Остается лишь обеспечить Veyron Barchetta крыльями, и новогодний спектакль в стиле «Ля Вейрон» вам обеспечен. Увы, но де-фатко ни одного экземпляра крутого спидстера-открывашки так и не было собрано. Зато стилистику его передней части задейство¬вали при разработке родственного купе Divo.
Dallara Stradale
Специалист по производству одноместных автомобилей и прототипов, Dallara также зарекомендовала себя как поставщик шасси для целых серий - от «Формулы 2» и Formula E до IndyCar. Чтобы проиллюстрировать свое мастерство на открытых дорогах, итальянский автопроизводитель однажды решил создать свой собственный автомобиль. Естественно, с соблюдением правил соревнований. Его сильные стороны - простота, эффективность, легкость и аэродинамика.
В результате получился углепластиковый продукт массой всего 855 кг. В сочетании с форсированным до 400 л.с. 4-цилиндровым турбомотором Ford 2.3 EcoBoost энерговооруженность спорткара составляет 468 л.с. на 1 тонну. Движку помогает 6-ступенчатая «механика» с механизмом управления подрулевыми клавишами или опционный «робот» с одним сцеплением. Удобный, спросите, транспорт для нашего седого Дедушки? Пожалуй, что да. Правда, есть версия «погорячее» - Stradale EXP.
Ferrari Monza SP1 и SP2
В Ferrari буквы SP обозначают «специальный проект». Взяв за основу техническую базу купе Ferrari 812 Superfast, эти две жемчужины отдают дань уважения старичкам Ferrari 166 MM Barchetta 1948 года и 750 Monza 1954 года. Одно- и двухместная машины имеют оригинальные кузова без крыши и лобового стекла – самое то для имитации саней.
Атмосферный 6,5-литровый V12 развивает 810 л.с. и 719 Нм пикового момента (у донорской модели показатели чуть ниже: 800 л.с. и 718 Нм). Понятное дело, что столь пламенный мотор легко обеспечивает высочайшую производительность - 2,9 секунды старта с нуля до 100 км/ч и более 300 км/ч потолка скорости. Причем все это без лобового стекла (над приборкой Virtual Wind Shield установлен дефлектор, отклоняющий поток воздуха вверх в обход головы водителя, а у пассажира в 2-местной версии небольшое стёклышко).
McLaren Elva
Хотя компанию McLaren часто упрекают в холодном совершенстве ее гоночных автомобилей, она однажды все же решилась побаловать себя автомобилем, предназначенным исключительно для удовольствия от вождения. История знает автомобили с названием McLaren-Elva - так именовались дорожные суперкары на основе болида McLaren M1A.
Скромным производством «гражданских» машин с середины 1960-х занималась фирма Elva Cars Ltd. Ее сегодня уже нет, а вот название Elva было возрождено для спайдера McLaren. Заднеприводная «открывашка» Elva унифицирована с моделью Senna. Битурбированный 4-литровый V8 4.0 располагает 815 силами при величине крутящего момента 800 Нм. Разгон до «сотни» - менее чем за 3 секунды, отметку в 200 км/ч автомобиль преодолевает через 6,7 секунды, а максималка - 300 км/ч. Держись, Дед!
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