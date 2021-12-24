5 важных фактов из жизни компании Ferrari
Фото: netcarshow.com
Они выбрали 5 главных фактов, которые надо знать, произнося это сладкое и одновременно громкое имя.
1. Получить Ferrari в соответствии с вашими спецификациями
Большинство автомобилей на рынке поставляются, так сказать, в виде «готового блюда», и покупателю остается лишь выбрать модель, которая бы соответствовала его потребностям. Ferrari же предлагает «сконструировать» машину в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями еще до того, как она попадет в шоу-рум.
И это не только цвет (желтый/красный). У заказчика есть возможность обсудить любую деталь, любой элемент транспортного средства, будь то шины, оформление интерьера, экстерьер, всевозможные другие. По словам специалистов Ferrari, нужно лишь четко и внятно озвучить свои потребности.
При этом работа над эксклюзивными заказами может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, и, конечно, обходится недешево. Так что, если вы готовитесь иметь индивидуальный, ни на что не похожий суперкар, готовьте деньги и запасайтесь терпением.
2. Логотип родом из авиации
Вы, наверное, не знаете, почему Ferrari выбрала в качестве логотипа вороного гарцующего коня на желтом фоне? Логотип Ferrari появился еще до основания автокомпании. Такая эмблема использовалась на истребителе известного в годы Первой Мировой войны пилота Франческо Баракка, который, к сожалению, погиб в 1918 году.
В 1928-м Энцо Феррари познакомился с родителями аса, и, согласно источникам, те предложили использовать эмблему на выпускаемых автомобилях, дескать, этот символ приносит удачу. Автомобильному испытателю идея пришлась по душе. Позже к логотипу добавился желтая (золотистая) подложка – в цвет родного города Модены.
Логотип прошел проверку многими десятилетиями, и он красуется на мощных спорткарах по сей день, его знает каждый автолюбитель.
3. В орбите родственного концерна Fiat
Имя Fiat известно ничуть не меньше Ferrari; компании, как известно, земляки. В 1969 году Энцо Феррари продал часть акций и использовал вырученные средства для расширения производственной деятельности своей фирмы.
Прежде чем Энцо отошел в мир иной (случилось это в 1988 году), он с сыном продали еще больше акций, оставшись с крохотным пакетом 10%. Текущей материнской компанией бренда Ferrari является концерн Fiat Chrysler Automobiles (Stellantis), который в настоящее время активно работает на биржевом рынке. При этом семья Энцо Феррари по-прежнему получает выручку от продаж суперкаров, что приумножает ее миллиардное состояние ежегодно.
4. Гонщики Ferrari выиграли множество гонок
Прежде чем заняться дорогими эксклюзивными суперкарами, Ferrari занималась преимущественно гоночными автомобилями. Их первая крупная победа пришлась на 1947 год - компания выиграла более 5000 спортивных трофеев. Это были титулы чемпиона мира «Формулы-1», Кубка конструкторов «Формулы-1», Mille Miglia, Targa Florio и пр.
С тех пор и доныне Ferrari продолжает выпускать гоночные автомобили, занимая лидирующие позиции. Помимо непосредственно болидов, компания располагает штатом лучших автогонщиков планеты.
5. Самый быстрый автомобиль в мире
Выпущенная в 1968 году модель Ferrari Daytona (Ferrari 365GTB/4) стала для многих неожиданностью, поскольку это была переднемоторная машина. И это во время повальной моды на среднемоторную компоновку! Тем не менее, это не помешало Daytona стать самым быстрым автомобилем в мире, развивая максимальную скорость 278 км/ч.
Ferrari 365GTB/4 – это типичный автомобиль класса GT, заменивший собой модель 275 GTB/4. Производился короткий период с 1968 по 1973 год. Спорткар впервые был показан на Парижском мотор-шоу 1968 года. Неофициальному названию Daytona компания-производитель обязана журналистам, хотя, по заявлению Энцо Феррари, имя было дано в честь знаменитой в своей время автогонки 24 часа Дайтоны, выигранной Ferrari 330P4 в 1967 году.
Главным дизайнером автомобиля выступил Леонардо Фиораванти из ателье Pininfarina. Нетрудно заметить, что 365 GTB/4 сильно отличается от предыдущих моделей Ferrari - её острый стиль похож на Lamborghini больше, чем традиционный Pininfarina Ferrari.
Ранняя версия Daytona имела фиксированные фары из акрилового стекла и крышки. Однако такая конструкция просуществовала недолго - из-за новых правил безопасности, введённых в Америке, от нее пришлось отказаться. На смену Daytona в 1973 году пришла версия 365 GT4 Berlinetta Boxer.
Немного факто из жизни Энцо Феррари
У Энцо была одна-единственная жена Лаура, которую он очень оберегал. Бизнесмен много раз заявлял, что институт брака священен, но в этих словах было лукавство. Известно, что у него были романы на стороне – Энцо долгое время благоволил любовнице по имени Лиина Ларди. От нее родился сын Пиеро. Когда в 1978 году ничего не подозревавшая Лаура умерла, вторая семья Энцо переехала к нему на огромную виллу.
Вообще, у Энцо Феррари был только один официальный сын (до смерти супруги) – Альфредино, или просто Dino, который родился в 1932 году. К сожалению, он прожил недолго, всего лишь до 1956 года (умер от мышечной дистрофии). Говорят, что скорбящий отец с тех пор навещал могилу сына чуть ли не ежедневно.
Энцо Феррари сам создавал ареол загадочности вокруг своей персоны. Так, например, в середине 1950-х он начал постоянно носить солнечные очки на людях (даже в помещении) и не изменял своей привычке вплоть до самой смерти.
Имея массу достоинств, Энцо Феррари, тем не менее, слыл вспыльчивым и придирчивым человеком. Главный инженер компании Мауро Форгьери однажды в сердцах заметил: «Как бизнесмен он превосходен, но как человек – полное ничтожество».
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