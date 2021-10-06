5 вещей, которые нельзя делать при мытье машины (плюс 5 о которых нельзя забывать)
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Фото: hotcars.com
Внешнее состояние автомобиля существенно поднимает его стоимость на вторичном рынке. Начинающие водители, может быть будут удивлены некоторыми очевидными вещами. Специалисты по восстановлению лакокрасочного покрытия рассказали, что лучше всего сохраняет и защищает автомобиль.
Независимо от того, что у вас Honda Civic или Bentley Bentayga, вам необходимо знать эти основные правила мойки автомобиля. Некоторые ошибки могут полностью испортить заводское лакокрасочное покрытие. А если ваш автомобиль не новый, совершая эти ошибки вы в скором времени можете увидеть отслаивание краски и открытую грунтовку.
Не пользуйтесь автоматическими автомойками
Каждый раз, когда автомобиль заезжает в бокс автомойки, вращающиеся щетки не только собирают на нем грязь, но и лкп ощущает на себе эффект наждачной бумаги. В результате грубого длительного воздействия вы вскоре увидите не только паутинки, но и сколы на слабых участках.
Паутинки после такой мойки можно увидеть либо при солнечной погоде, либо посветив на кузов телефоном. Бесконтактный режим значительно лучше, но тоже не самый правильный вариант. Ведь на такой автомойке используют, как правило, дешевые химические средства.
С осторожностью использовать автомойки самообслуживания
На мойке самообслуживания дела обстоят значительно лучше, но стоит учитывать, что там набор моющих средств ограничен, да и качество их проверить не удастся. В любом случае не используйте щетки, чтобы убрать грязь с машины. Это губительно для лакокрасочного покрытия. Щетки на мойке самообслуживания никто не обрабатывает, не моет, в них скапливается большое количество грязи и песка, да и сами щетки часто находятся в плачевном состоянии.
Бережно относитесь к лакокрасочному покрытию
Количество лака на автомобиле очень мало. У большинства толщина краски находится в пределах 110—130 мкм, что говорит о лаке. Повреждение верхнего слоя становится причиной появления матовости и ржавчины. Непрофессиональная или частая полировка автомобиля приведет к преждевременному износу лака.
Нельзя оставлять машину на солнце
Солнце (и другие агрессивные погодные явления) — вредитель номер один. Многократное нагревание и охлаждение ослабляют контакт каждой поверхности друг с другом и приводят к преждевременному старению автомобиля. Поэтому специалисты рекомендуют накрывать автомобиль в солнечный день или убирать его в тень под навес. Также не рекомендуется мыть машину на солнце и оставлять её высыхать под агрессивными лучами.
Нельзя игнорировать мелкие жучки
Необработанный жучок — звоночек к большим расходам. Как выбоина на дороге после нескольких ливней будет расширяться и углубляться, так и скол планомерно будет перерастать в очаг коррозии. Возможно, вы видели не слишком старые автомобили со странными пузырями под краской, их можно заметить у нижнего края автомобиля. Любые сколы необходимо сразу же устранять.
Купите хороший набор для уборки и мойки авто
Если вы склонны к самостоятельной уборке автомобиля, купите специальный набор с хорошими щетками и тряпками. Наборы для чистки автомобиля можно найти в любом специализированном магазине или на сайте.
Используйте правильные инструменты в правильном порядке
Если вы хотите не только самостоятельно мыть свой автомобиль, но защищать его воском или керамикой, изучите данный вопрос досконально. Лакокрасочное покрытие ошибок не прощает, а на рынке присутствует слишком большой ассортимент.
Не забывайте мыть моторный отсек и нижнюю часть автомобиля
Очистка моторного отсека и ходовой части очень важна, особенно в северных регионах, где на дорогах зимой много реагентов. Соль — один из главных факторов, способствующих разрушению автомобиля. Если вы будете делать это самостоятельно, то перед тем, как приступить к очистке моторного отсека, убедитесь, что аккумулятор изолирован. Не используйте мойку на полной струе. Но лучше очистку доверить тем, кто разбирается в том, что находится под капотом, и не будет распылять брызги в воздухозаборник или блок предохранителей.
Проверьте кузов на наличие пятен
Обращайте внимание на наличие новых пятен. Очень важно вовремя выявлять и устранять проблему. Множество мелких царапин на лаке может потребовать полировки. Одиночные, длинные царапины, которые нельзя отполировать, необходимо уже доверять специалистам.
Защищайте лакокрасочное покрытие автомобиля
Если вы полагаетесь только на заводское покрытие автомобиля, вы доверяете самому дешевому решению. Существует три основных варианта защиты: воск, керамика, пленка. Самый надежный вариант — это антигравийная полиуретановая пленка (не путать с винилом), которая защитит и от сколов и от царапин, но здесь главное грамотно выбрать материал и подобрать специалиста, который умеет с ним работать. Керамика и воск это временное решение, которое защитит лкп от вредного воздействия окружающей среды.
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