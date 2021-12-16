5 вредных привычек водителя, от которых страдает автомобиль
Частое торможение
На городских дорогах нужно уметь двигаться со скоростью потока и держать дистанцию. Это азы, которые все постигают в автошколе, но почему-то не все применяют потом в реальной жизни. В итоге стиль вождения с постоянным притормаживанием может ударить по кошельку – замена тормозной системы вряд ли входит в ваши планы.
Игнорирование «лежачих полицейских»
Есть такие водители, которые уверены в своей подвеске и в том, что она обеспечит плавность преодоления препятствия без снижения скорости до минимальной. Вот только страдает в итоге ходовая, так что за нелюбовь тормозить на «лежачих полицейских» расплатятся ваши амортизационные стойки, шаровые опоры, да и точки крепления подвески не поблагодарят.
Перегруз машины
Одно дело экономить на доставке почти невесомого утеплителя для дома, и совсем другое перевозить кирпич, тротуарную плитку и прочие тяжелые грузы своими силами. Некоторые умудряются забить грузом не только багажник и салон, но еще и прицеп нагрузить.
Такая экономия может выйти боком вашей машине, потому что страдают от превышения рекомендованной грузоподъемности практически все системы авто: двигатель, трансмиссия, подвеска, рулевое управление, шины. А с прицепом вообще без проблем могут ездить только большие внедорожники и пикапы. Остальным, особенно машинам с небольшими турбироваными двигателями, таскать за собой прицепы с большим грузом противопоказано.
Курение в салоне
Это не самая губительная привычка для машины, но она способна попортить эстетику вашего салона. Обшивка потолка в машине курильщика покрывается трудно выводимыми пятнами от въевшегося никотина. А еще в тесном пространстве машины можно легко прожечь обивку сидений, дверных карт или подлокотника. И ладно если речь о недорогой тканевой отделке, а вот если это кожаный салон…
Высокие обороты на холодном двигателе
Даже если вы проспали и опаздываете на работу или учебу, не стоит насиловать машину и раскручивать двигатель сразу же, как только тронетесь. Специалисты советуют не выжимать больше 2000 оборотов, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Стенки цилиндра и поршень прогреваются с разной скоростью, так что лучше всего первые 3-5 км проехать на скорости не более 50 км/ч.
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