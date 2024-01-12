5 зимних лайфхаков для начинающих водителей

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Эксперты портала Avtospravochnaya.com сформулировали пять советов новичкам за рулем, которые позволят спокойно пережить зиму. Прежде всего, полезно с наступлением холодов убрать из салона и багажника все летние жидкости. Они могут замерзнуть и разорвать емкость, в которых хранятся: бутылки с водой, летний стеклоочиститель, пену для мойки и тому подобное.

Замерзшие дверные замки нельзя размораживать горячей водой или зажигалкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова. Лучше воспользоваться специальным средством, которое важно хранить не в автомобиле. Если примерз резиновый уплотнитель, надо слегка постучать по периметру двери, а затем аккуратно тянуть дверь, без резких рывков. Избежать примерзания поможет силиконовая смазка. Перед началом движения кузов и стёкла автомобиля нужно обязательно очищать от снега и наледи. И обзор будет лучше, и слетевший с крыши на ходу снег или лед не повредит едущий позади автомобиль.

Фото: unsplash.com

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Быстро прогреть салон автомобиля поможет еще один лайфхак. Запустив двигатель и выставив отопитель на максимальную температуру, надо перевести заслонку в положение рециркуляции, чтобы холодный воздух с улицы не поступал в салон. Пока вы сметаете снег с кузова, машина успеет прогреться. Главное – открыть заслонку при начале движения, иначе стекла быстро запотеют.

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