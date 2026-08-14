От ЗИЛа до «Дакара»: как КАМАЗ-5320 изменил грузоперевозки и покорил бездорожье

50 лет КАМАЗ-5320: как грузовик изменил транспорт СССР и стал легендой

В 2026 году исполняется полвека с начала выпуска КАМАЗ-5320 - грузовика, который стал неотъемлемой частью советских дорог и строительных площадок. Почему именно эта модель оказала такое влияние на автопром и что о ней говорят специалисты сегодня - в нашем материале.

В 2026 году исполняется полвека с начала выпуска КАМАЗ-5320 - грузовика, который стал неотъемлемой частью советских дорог и строительных площадок. Почему именно эта модель оказала такое влияние на автопром и что о ней говорят специалисты сегодня - в нашем материале.

КАМАЗ-5320 – не просто очередной грузовик, а настоящая веха в истории отечественного автопрома. В 2026 году исполняется 50 лет с момента запуска его серийного производства, и за это время он стал узнаваемым символом советских дорог, стройплощадок и традиционных улиц. Его угловатый силуэт и простые, но надежные конструкции сделали модель незаменимой для промышленности и сельского хозяйства.

Причины проявления КАМАЗ-5320 кроются в бурном развитии экономики СССР 1960-х годов. Стране необходимы новые грузовики, способные работать на масштабных стройках вроде Братской ГЭС или Байкало-Амурской магистрали. Старые модели, такие как КрАЗ-257, уже не соответствовали требованиям времени: они были хрупкими, слабыми и неудобными для водителей. Именно поэтому в Набережных Челнах был построен гигантский завод, который стал не только производственной площадкой, но и дал толчок развитию целого города.

Интересно, что КАМАЗ-5320 во многом обусловил свое появление в кооперации инженеров всего СССР и активном заимствовании западных технологий. Проект начинался как ЗИЛ-170, а в процессе разработки советские специалисты активно и разбирали такие зарубежные образцы, как International COF-220, Ford D-Series и Mercedes-Benz L1817. Многие технические решения - от механизма опрокидывания кабины до тормозной системы с энергоаккумуляторами - были адаптированы с учетом советских реалий. В результате получился грузовик, который по ряду характеристик не уступил принципам своего времени.

КАМАЗ-5320 отличался универсальностью: трехосная схема 6х4, грузоподъемность до 8 тонн, а в составе автопоезда - до 20 тонн. Двигатель V8 объемом 10,85 литра выдает 210 л.с., а десятиступенчатая коробка передач поворачивается уверенно работать даже при полном включении. Водители отметили удобство управления - гидроусилитель руля, пневмоусилитель сцепления и регулируемое сиденье, делающее работу за рулем менее утомительной. Однако были и минусы: жесткая задняя подвеска и шумный мотор под кабиной снижали комфорт на дальних маршрутах.

Модель быстро стала для целых грузовиков. На базе КАМАЗ-5320 появилось десять модификаций, включая магистральный тягач КАМАЗ-5410, самосвал КАМАЗ-5511 и армейский полноприводный КАМАЗ-4310. Последний выбрал систему регулировки давления в шинах и решил сохранить водные преграды до 1,2 метра. Именно на базе КАМАЗ-4310 в 1988 году был создан первый спортивный грузовик КАМАЗ-С4310 для ралли-рейдов, что стало началом легендарных побед команды «КамАЗ-мастер» на «Дакаре».

В мировой истории КАМАЗ-53208 стал первым серийным газодизельным грузовиком, позволяющим экономить топливо и сокращать экономические расходы. Унификация деталей достигла 95%, что вскоре привело к ремонту и обслуживанию даже в полевых условиях. Благодаря этим качествам КАМАЗ-5320 и его потомки изменения стали популярными не только в России, но и за ее пределами.

Современные грузовики уже ушли далеко вперед благодаря комфорту и технологиям, но опыт КАМАЗ-5320 по-прежнему актуален для российских перевозчиков. Его простота, ремонтопригодность и способность работать в суровых условиях стали эталоном для техники целого поколения. Кстати, интерес к грузовикам, способным преодолевать бездорожье и работать в экстремальных условиях, не угасает и сегодня - например, премиальный автодом на базе Mercedes Arocs 6x6 также сочетает в себе внедорожные возможности и комфорт, о чем можно узнать в материалах о необычных решениях для путешествий вне асфальта .