Что скрывают миссии Viking и как одна ошибка отбросила земную науку на полвека назад

50 лет назад на Марсе могли найти жизнь: ученые требуют пересмотра данных Viking

Вышло исследование: ученые уверены, что миссии Viking на Марсе могли зафиксировать признаки жизни, но ошибочная трактовка данных изменила ход науки. Почему это важно именно сейчас и что может измениться - в нашем материале.

История, способная перевернуть привычные взгляды на поиски жизни за пределами Земли, вновь на повестке дня спустя полвека после начала миссии Viking. Ведь освоение Марса и других планет - это не только научная сенсация, но и технологический вызов, который влияет на развитие транспортных систем, материалов и даже подходов к безопасности.

В 1976 году на поверхность Марса сели два аппарата NASA - Viking 1 и Viking 2. Их задачей было не только фотографировать пейзажи, но и провести уникальные эксперименты по поиску жизни. На борту находились три установки, способные выявить признаки биологической активности. Результаты оказались неожиданно положительными, однако один из приборов - газовый хроматограф-масс-спектрометр (GC-MS) - не обнаружил органических молекул, что и стало причиной скептицизма. Тогдашний руководитель проекта Джеральд Софен подвел итог: «Нет тел - нет жизни».

Прошли десятилетия, и только сейчас группа ученых под руководством Стива Беннера из Флориды заявила: выводы Viking были ошибочными, пишет space.com. GC-MS, по их мнению, все же зафиксировал органику, но она была разрушена в процессе анализа. Прибор нагревал марсианский грунт до 630 градусов, чтобы выделить органические соединения, но вместо этого фиксировал всплеск углекислого газа и следы метилхлорида. В 70-х это объяснили загрязнением с Земли и неким неизвестным окислителем, который якобы уничтожил все органические вещества.

Загадка марсианской химии

Скептики долго не могли смириться с тем, что на Марсе нет даже следов органики, ведь за миллиарды лет на планету должно было попасть немало метеоритного материала. Однако объяснение, предложенное в 1976 году, не выдерживало критики: для полного разрушения органики требовался очень сильный окислитель, которого на Марсе так и не нашли. Более того, результаты других экспериментов Viking - фиксация метаболизма радиоактивного углерода, выделение кислорода и процесс «фиксации» углерода - тоже списали на действие этого мифического вещества.

В 2008 году ситуация изменилась: зонд Phoenix обнаружил на поверхности Марса перхлорат - мощный окислитель, способный разрушать органику, но не настолько агрессивный, чтобы объяснить все аномалии Viking. А в 2010 году выяснилось, что при нагревании смеси органики и перхлората действительно образуются те самые метилхлорид и углекислый газ, которые и зафиксировал GC-MS. То есть прибор не ошибся - он просто зафиксировал продукты разложения органики, а не ее исходную форму.

Новая модель жизни на Марсе

Если на Марсе действительно есть органические молекулы, это радикально меняет картину. Три эксперимента Viking - Label Release, Pyrolytic Release и Gas Exchange - могли зафиксировать признаки жизни, а не химических реакций. Беннер и его коллеги даже предложили модель возможных марсианских микробов - BARSOOM: бактерии-автотрофы, которые днем с помощью фотосинтеза запасают кислород, а ночью используют его для дыхания. Такая схема объясняет и выделение кислорода, зафиксированное Viking.

Ошибочная трактовка данных GC-MS, по мнению Беннера, отбросила науку назад на полвека. Вместо открытой дискуссии о возможной жизни на Марсе, тема была фактически закрыта, а в учебниках закрепилось мнение о полной стерильности Красной планеты. Сейчас, к 50-летию посадки Viking, ученые призывают вернуться к обсуждению и пересмотреть старые выводы.

Почему это важно сегодня

Для России, где активно развиваются новые технологии в автомобилестроении и космической отрасли, подобные открытия - не просто научная экзотика. Они подталкивают к созданию новых материалов, систем жизнеобеспечения и даже к переосмыслению стандартов безопасности. Если жизнь на Марсе возможна, значит, и на Земле мы можем столкнуться с неожиданными формами биологии, что важно учитывать при проектировании техники будущего.

Вышедшее исследование Беннера и его коллег уже вызвало бурю обсуждений в научном сообществе. Вопрос о том, были ли на Марсе обнаружены следы жизни, вновь стал актуальным. И, возможно, именно сейчас, когда технологии шагнули далеко вперед, пришло время пересмотреть старые догмы и взглянуть на Красную планету по-новому.