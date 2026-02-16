История появления КАМАЗ-5320 и его путь на Красную площадь

16 февраля 2026, 14:40
50 лет с первого КАМАЗа: как легендарный грузовик изменил российский автопром
50 лет с первого КАМАЗа: как легендарный грузовик изменил российский автопром
Юбилей первого КАМАЗа - не просто дата, а символ перемен в отечественном автопроме. Как один грузовик стал началом новой эпохи, какие события сопровождали его появление и почему это важно для водителей и производителей сегодня - разбираемся подробно.
Юбилей первого КАМАЗа - событие, которое напрямую связано с развитием всей российской автомобильной промышленности. Для многих автолюбителей и профессионалов этот грузовик стал не только символом эпохи, но и отправной точкой для масштабных изменений в отрасли. Появление КАМАЗ-5320 в 1976 году ознаменовало собой новый этап: отечественный автопром получил мощный толчок к развитию, а транспортная инфраструктура страны - надежного помощника для перевозок на любые расстояния.
16 февраля 1976 года с главного конвейера Камского автозавода сошел первый серийный КАМАЗ-5320. Это был не просто выпуск новой модели - событие приурочили к XXV съезду КПСС, который проходил в Москве. Важность момента подчеркивал тот факт, что первый грузовик с заводским номером 0000001 своим ходом отправился на Красную площадь. За рулем находился водитель-испытатель Валерий Перетолчин, а в экипаже - монтажник Дмитрий Загребельный и сотрудник «Камгэсэнергострой» Рафис Сабирзянов. Такой маршрут был выбран не случайно: он символизировал выполнение государственных планов и демонстрировал успехи отечественного машиностроения.
После торжественного выхода с конвейера КАМАЗ-5320 был передан в эксплуатацию в Башкирию, где использовался по прямому назначению. Спустя годы предприятие выкупило этот уникальный экземпляр и восстановило его, превратив в часть своей истории. Технически грузовик был оснащен V-образным восьмицилиндровым дизелем КАМАЗ-740 мощностью 210 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Бортовая платформа с откидными бортами и каркасом для тента делала машину универсальной для различных задач.
В период с 1976 по 1978 годы завод выпускал три основные модели: КАМАЗ-5320 с грузоподъемностью 8 тонн, самосвал КАМАЗ-5511 на 10 тонн и седельный тягач КАМАЗ-5410 с полной массой автопоезда 26 тонн. Позже появились новые модификации: 10-тонный КАМАЗ-53212 с удлиненной колесной базой, 7-тонный самосвал КАМАЗ-55102 и тягач КАМАЗ-54112 для 33-тонных автопоездов. Эти машины быстро завоевали популярность благодаря надежности и простоте обслуживания, а также способности работать в самых суровых условиях.
К 50-летию первого грузовика на предприятии запланирован целый ряд мероприятий, среди которых - открытие нового завода мостов ПАО «КАМАЗ». Это событие подчеркивает, что компания не только чтит традиции, но и продолжает развиваться, внедряя современные технологии и расширяя производственные мощности. Как пишет Движок, ранее Камский автозавод уже отмечал полувековой юбилей выпуска первого двигателя, что стало еще одним важным этапом в истории бренда.
Интересно, что внимание к историческим моделям отечественного автопрома не ослабевает и сегодня. Например, недавно на рынке появился уникальный универсал Лада 2104 1984 года с минимальным пробегом, вызвавший ажиотаж среди коллекционеров. Подробности об этом случае можно найти в материале о редкой Ладе 2104 с заводским пробегом, что наглядно демонстрирует интерес к истории и сохранению уникальных автомобилей.
Пятидесятилетие первого КАМАЗа - не просто памятная дата, а важный повод задуматься о роли отечественных производителей в формировании транспортной системы страны. История КАМАЗ-5320 - это пример того, как один проект может изменить целую отрасль и стать частью национального наследия.
Похожие материалы KamAZ
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:12
Porsche Cayenne Electric удивил новым интерфейсом и изогнутым Flow Display
Электрический Porsche Cayenne выходит на рынок с обновленной цифровой панелью и уникальным интерфейсом. Производитель делает ставку на новые технологии, чтобы выделиться среди конкурентов. Почему это важно для будущего премиальных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 19:02
Японский eVTOL SkyDrive меняет подход к экстренной медэвакуации между островами
В Японии разрабатывают eVTOL, который способен радикально изменить систему экстренной медицинской эвакуации между островами. Новая технология обещает ускорить доставку пациентов и повысить шансы на спасение в критических ситуациях. Почему это решение может стать прорывом для регионов с труднодоступной инфраструктурой - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:56
Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность
В мире дорогих гиперкаров принято считать, что минимальный пробег - залог высокой стоимости. Однако встречаются исключения: отдельные экземпляры Bugatti и Rimac преодолели сотни тысяч километров. Как это влияет на их ценность и отношение к ним на рынке - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:41
Ferrari 550 Maranello 2001 года: редкий экземпляр с пробегом 19 000 миль ушел с аукциона
Ferrari 550 Maranello 2001 года с уникальным сочетанием цвета кузова и салона недавно был продан на аукционе за внушительную сумму. Эксперты отмечают, что такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности этой модели и почему ее цена может еще вырасти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:25
Редкий Ford F-250 Crew Cab 1971 года: как реставратор год добивался покупки уникального пикапа
Редкий Ford F-250 Crew Cab Highboy 1971 года стал предметом настоящей охоты для эксперта по реставрации. Машина с уникальной историей и заводским лифтом оказалась не только технической редкостью, но и эмоциональным вызовом для будущего владельца. Почему такие автомобили становятся объектом споров и что движет коллекционерами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 18:12
На что обратить внимание при покупке Volkswagen Tiguan первого поколения на вторичном рынке
Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке. Но не все экземпляры одинаково надежны: есть нюансы по кузову, двигателям и коробкам передач. Разбираемся, как не ошибиться с выбором.Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
Похожие материалы KamAZ
-
16.02.2026, 19:34
Chevrolet Tahoe 2024 года с пробегом продают на $27 000 дешевле новой машины
На рынке подержанных авто появился Chevrolet Tahoe 2024 года с богатой комплектацией и мощным двигателем V8 по цене, заметно ниже новой машины. Hertz предлагает этот внедорожник с большим пробегом, но с привлекательными опциями. Почему цена так снижена и есть ли в этом подвох - разбираемся.Читать далее
-
16.02.2026, 19:12
Porsche Cayenne Electric удивил новым интерфейсом и изогнутым Flow Display
Электрический Porsche Cayenne выходит на рынок с обновленной цифровой панелью и уникальным интерфейсом. Производитель делает ставку на новые технологии, чтобы выделиться среди конкурентов. Почему это важно для будущего премиальных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 19:02
Японский eVTOL SkyDrive меняет подход к экстренной медэвакуации между островами
В Японии разрабатывают eVTOL, который способен радикально изменить систему экстренной медицинской эвакуации между островами. Новая технология обещает ускорить доставку пациентов и повысить шансы на спасение в критических ситуациях. Почему это решение может стать прорывом для регионов с труднодоступной инфраструктурой - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:56
Редкий Bugatti Chiron и Rimac Nevera с огромным пробегом: как меняется их ценность
В мире дорогих гиперкаров принято считать, что минимальный пробег - залог высокой стоимости. Однако встречаются исключения: отдельные экземпляры Bugatti и Rimac преодолели сотни тысяч километров. Как это влияет на их ценность и отношение к ним на рынке - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:41
Ferrari 550 Maranello 2001 года: редкий экземпляр с пробегом 19 000 миль ушел с аукциона
Ferrari 550 Maranello 2001 года с уникальным сочетанием цвета кузова и салона недавно был продан на аукционе за внушительную сумму. Эксперты отмечают, что такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности этой модели и почему ее цена может еще вырасти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:25
Редкий Ford F-250 Crew Cab 1971 года: как реставратор год добивался покупки уникального пикапа
Редкий Ford F-250 Crew Cab Highboy 1971 года стал предметом настоящей охоты для эксперта по реставрации. Машина с уникальной историей и заводским лифтом оказалась не только технической редкостью, но и эмоциональным вызовом для будущего владельца. Почему такие автомобили становятся объектом споров и что движет коллекционерами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
16.02.2026, 18:18
Hyundai Solaris: плюсы и минусы, которые определяют выбор на вторичке и в салоне
Hyundai Solaris остается одним из самых обсуждаемых автомобилей в России. В материале - пять ключевых достоинств и недостатков модели, которые влияют на решение о покупке и формируют репутацию Solaris среди автолюбителей.Читать далее
-
16.02.2026, 18:12
На что обратить внимание при покупке Volkswagen Tiguan первого поколения на вторичном рынке
Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке. Но не все экземпляры одинаково надежны: есть нюансы по кузову, двигателям и коробкам передач. Разбираемся, как не ошибиться с выбором.Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее