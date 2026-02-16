История появления КАМАЗ-5320 и его путь на Красную площадь

50 лет с первого КАМАЗа: как легендарный грузовик изменил российский автопром

Юбилей первого КАМАЗа - не просто дата, а символ перемен в отечественном автопроме. Как один грузовик стал началом новой эпохи, какие события сопровождали его появление и почему это важно для водителей и производителей сегодня - разбираемся подробно.

Юбилей первого КАМАЗа - событие, которое напрямую связано с развитием всей российской автомобильной промышленности. Для многих автолюбителей и профессионалов этот грузовик стал не только символом эпохи, но и отправной точкой для масштабных изменений в отрасли. Появление КАМАЗ-5320 в 1976 году ознаменовало собой новый этап: отечественный автопром получил мощный толчок к развитию, а транспортная инфраструктура страны - надежного помощника для перевозок на любые расстояния.

16 февраля 1976 года с главного конвейера Камского автозавода сошел первый серийный КАМАЗ-5320. Это был не просто выпуск новой модели - событие приурочили к XXV съезду КПСС, который проходил в Москве. Важность момента подчеркивал тот факт, что первый грузовик с заводским номером 0000001 своим ходом отправился на Красную площадь. За рулем находился водитель-испытатель Валерий Перетолчин, а в экипаже - монтажник Дмитрий Загребельный и сотрудник «Камгэсэнергострой» Рафис Сабирзянов. Такой маршрут был выбран не случайно: он символизировал выполнение государственных планов и демонстрировал успехи отечественного машиностроения.

После торжественного выхода с конвейера КАМАЗ-5320 был передан в эксплуатацию в Башкирию, где использовался по прямому назначению. Спустя годы предприятие выкупило этот уникальный экземпляр и восстановило его, превратив в часть своей истории. Технически грузовик был оснащен V-образным восьмицилиндровым дизелем КАМАЗ-740 мощностью 210 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Бортовая платформа с откидными бортами и каркасом для тента делала машину универсальной для различных задач.

В период с 1976 по 1978 годы завод выпускал три основные модели: КАМАЗ-5320 с грузоподъемностью 8 тонн, самосвал КАМАЗ-5511 на 10 тонн и седельный тягач КАМАЗ-5410 с полной массой автопоезда 26 тонн. Позже появились новые модификации: 10-тонный КАМАЗ-53212 с удлиненной колесной базой, 7-тонный самосвал КАМАЗ-55102 и тягач КАМАЗ-54112 для 33-тонных автопоездов. Эти машины быстро завоевали популярность благодаря надежности и простоте обслуживания, а также способности работать в самых суровых условиях.

К 50-летию первого грузовика на предприятии запланирован целый ряд мероприятий, среди которых - открытие нового завода мостов ПАО «КАМАЗ». Это событие подчеркивает, что компания не только чтит традиции, но и продолжает развиваться, внедряя современные технологии и расширяя производственные мощности. Как пишет Движок, ранее Камский автозавод уже отмечал полувековой юбилей выпуска первого двигателя, что стало еще одним важным этапом в истории бренда.

Пятидесятилетие первого КАМАЗа - не просто памятная дата, а важный повод задуматься о роли отечественных производителей в формировании транспортной системы страны. История КАМАЗ-5320 - это пример того, как один проект может изменить целую отрасль и стать частью национального наследия.