Удивил даже скептиков: как УАЗ с дизелем уверенно едет по штольням Березовского рудника

500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях

Под землёй на УАЗе? На одном из крупнейших рудников Беларуси испытывают необычный внедорожник с дизельным сердцем. Что скрывается у него под капотом и почему это может изменить подземную логистику?

На Березовском руднике, входящем в структуру ОАО «Беларуськалий», продолжаются промышленные испытания уникального автомобиля - внедорожника УАЗ Хантер с дизельным двигателем, переоборудованного под нужды солигорского предприятия. Как выяснил 110km.ru, машина уже прошла более 500 километров в условиях подземных выработок, что составляет половину необходимого пробега для завершения испытаний. Этот опытный образец может стать решением давней задачи: обеспечения рудничного автопарка надежной, компактной и ремонтопригодной техникой, адаптированной к экстремальным условиям подземных шахт.

Сегодня в подземных горизонтах «Беларуськалия» эксплуатируется 41 автомобиль марки УАЗ. Эти машины давно зарекомендовали себя как идеальный транспорт для оперативного персонала: полный привод, высокая проходимость, компактные габариты и простота конструкции делают их незаменимыми в узких и запылённых штольнях. Однако до сих пор основной парк состоял из бензиновых моделей, что создавало определённые сложности, особенно в плане безопасности и логистики топлива.

Фото: пресс-служба ОАО «Беларуськалий»

Переход на дизельные версии открывает новые перспективы. Дизельное топливо менее взрывоопасно, а моторесурс дизельных агрегатов традиционно выше. Кроме того, использование техники местного производства значительно упрощает цепочки поставок запчастей и технического обслуживания. В условиях, где каждая минута простоя может повлиять на производственные показатели, это критически важный фактор.

Фото: пресс-служба ОАО «Беларуськалий»

Судя по всему, под капотом тестового УАЗа может находиться двигатель Андория —-польский дизель, который серийно устанавливался на УАЗ «Хантер» в начале 2000-х годов. Модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 с таким агрегатом уже доказали свою надёжность в сложных условиях. Интересно, что попытки адаптировать УАЗ для подземных работ предпринимались и ранее. В 2008 году нижегородская компания «Техносервис» разработала целую линейку шахтных машин «Курьер» на базе этого внедорожника, специально модифицированных для работы в рудниках.

Решение о серийном внедрении дизельных УАЗов на рудниках «Беларуськалия» будет принято по итогам полного цикла опытно-промышленных испытаний. Если результаты подтвердят ожидания, это не только повысит эффективность внутренней логистики предприятия, но и станет примером успешной локализации технологий в горнодобывающей отрасли.