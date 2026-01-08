Стоит ли брать китайский кроссовер Changan CS55 Plus? Личный разбор — плюсы и минусы

8 января 2026, 15:21
5000 км с Changan CS55 Plus: честный опыт эксплуатации и неожиданные минусы
Владелец делится реальными впечатлениями после 5000 км на Changan CS55 Plus. Какие детали удивили, а что разочаровало? Автор сравнивает с другими китайскими и корейскими моделями. В материале - только личный опыт и честные наблюдения.
Пять тысяч километров на новом Changan CS55 Plus — это не просто цифра на одометре, целый пласт впечатлений, который невозможно получить за пару тест-драйвов. За рулем он уже почти 15 лет и сменил десяток машин, и в каждой находил свои плюсы и минусы. Но именно этот китаец заставил его задуматься: а что же скрывается за яркой оберткой и заманчивой ценой?
Первые впечатления: что радует, а что раздражает
У Changan CS55 Plus есть сильные стороны. Обзорность - на высоте, динамика радует, связка мотор-коробка работает лучше, чем у основного конкурента из Поднебесной. Но за сверхъестественными плюсами скрывается множество мелочей, которые начинают раздражать уже после первых недель эксплуатации.
Например, отсутствие подогрева руля - казалось бы, мелочь, но в холодную погоду руки моментально мерзнут. Подогрев сидений работает только на подушке, спинка остается ледяной. Физических кнопок включения подогрева нет - приходится лезть в меню мультимедиа, что неудобно и мешает на дороге.
Подогрев зеркал и заднего стекла – отдельная тема. Влага не уходит, стекла остаются запотевшими. Сиденья со встроенными подголовниками и без поясничного упора — отдельная боль для тех, кто проводит за рулем много времени. Подушка короткая, регулировок не хватает, памяти о сидениях вообще нет. Если машиной пользуются два человека разного роста, каждый раз придется настраивать ее вручную.
Мультимедиа, свет и эргономика: китайская логика в действии
Мультимедийная система - слабое место Чанган. Интерфейс не работает, быстрый доступ к нужным функциям отсутствует, микрофон в CarPlay периодически отваливается, эквалайзер не смог выдать громкий звук. Голосовой помощник бесполезен - максимум, что он может, это включить радио.
Свет фар разочаровал: в сухую погоду еще терпимо, но ночью в дождь чувствуешь себя практически вслепую. Дистанционный запуск двигателя и штатная сигнализация создают конфликт между собой, который превращает обычный прогрев машины в квест с элементами лотереи.
Экономия на деталях контура вокруг: бесключевой доступ только к водительской двери, крышка бензобака неудобна, бачок омывайки всего на три литра и без уровня датчика. Дренаж под лобовым стеклом и в дверях оставляет желать лучшего – вода скапливается стабильно.
Комфорт и практичность: где сэкономили, а где удивили
Уплотнители дверей быстро протирают краску на порогах, грязь все равно проникает внутрь. Шумоизоляция двигателя и арок достойная, но тонкие боковые стекла приводят к нет все усилия - шум ветра раздражает сильнее, чем гул зимних шин.
Свет в багажнике слабый, фиксаторы ремней безопасности расположены неудобно, фиксация салонных ковров отсутствует - дилерские решения не спасают. Задние подголовники слишком низкие для высоких пассажиров, света в бардачке нет, а сам он мал.
Практические тонкости и особенности эксплуатации
Задние сиденья складываются не самым удобным способом для перевозки вещей, а переднее пассажирское сиденье не позволяет сдвинуть даже свернутый матрас. Для семей с детьми машина не подходит: передняя подушка не отключается, изофиксы спрятаны глубоко.
Блок предохранителей в салоне спрятан так, что без разбора торпедо не добраться. Стоимость и регламент ТО вызывает вопросы - лучше заранее изучить список работ на сайте дилера.
Солнцезащитные козырьки не выдвигаются вбок, что обеспечивает засвет в боковых стеклах. Руль удобен, но кнопки управления мультимедиа расположены непривычно, отдельной кнопки для бортового компьютера нет.
Расход топлива по городу стабильно держится на уровне 10-11 литров, несмотря на обещания производителя. Органайзер в багажнике появился только в последних версиях, а клиренс хоть и заявлен приличный, но по факту ничем не лучше, чем у конкурента на 16-дюймовых колесах.
Сравнение с конкурентами и личное наблюдение
Все перечисленные недостатки в той или иной степени встречаются у большинства китайских автомобилей. Но, несмотря на это, Changan CS55 Plus остается лучшим выбором в своем бюджете. В других моделях раздражает отсутствие CarPlay, минимум физических кнопок, слабая шумоизоляция, неудачная эргономика и динамика, а иногда и просто завышенная цена. Changan выигрывает благодаря посадке, связке мотор-коробки и общей системы управления.
