50-летний автомобиль, выставленный на eBay, вызвал ажиотаж среди покупателей (Фото)
Судя по информации о Charger, последний раз его красили в 1981 году, поэтому то, чем придется заняться новому хозяину автомобиля в первую очередь, это его покраска, только так авто будет выглядеть практически как новое.
Как заявляет продавец, интерьер в машине хоть и не в идеальном состоянии, но полностью оригинален. Вообще автомобиль находится в очень хорошем состоянии, несмотря на его возраст, что связано, по словам продавца, с тем, что в непогоду он никогда не покидал гаража.
Автомобиль имеет оригинальный двигатель объемом 5,2 литра мощностью 314 лошадиных сил, который, по заверению продавца, все еще работает, как новый.
Появление этого автомобиля среди лотов аукциона вызвало небольшой ажиотаж, желающих приобрести машину довольно много, цена приближается уже к 34 тысячам долларов. Аукцион завершится дня через 4, поэтому ожидается, что стоимсоть Dodge Charger еще повысится.
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