550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте
Разгон до «сотни» занимает всего 4,5 секунды, и эту динамику обеспечивает система Bentley Drive Dynamics. С ее помощью можно установить дополнительные настройки V8 - от плавности лимузина до точной реакции спорткара.
Спортивный характер Bentayga V8 подчеркивают эмоциональное звучание битурбо, стильные сдвоенные выхлопные патрубки и углекерамические тормоза, доступные в качестве опции.
Интерьер модели выполнен в уникальном стиле марки – современная роскошь объединяет отличные материалы, передовые технологии и искусную работу дизайнеров. Среди свежих дизайнерских решений – отделка рулевого колеса кожей и деревом, а панели - из глянцевого углеродного волокна.
Четырех-, пяти- или семиместная конфигурация салона – это по потребности заказчика.
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