12 января 2018, 15:01

550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте

Британская Bentley показала свежую версию кроссовера Bentayga V8. Она оснащается 4-литровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 550 сил мощности и 770 Нм крутящего момента. Прием заказов на новинку в России стартует в марте 2018-го.
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  550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте Bentley Bentayga 550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте Bentley Bentayga 550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте Bentley Bentayga 550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте Bentley Bentayga 550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте
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Разгон до «сотни» занимает всего 4,5 секунды, и эту динамику обеспечивает система Bentley Drive Dynamics. С ее помощью можно установить дополнительные настройки V8 - от плавности лимузина до точной реакции спорткара.

Спортивный характер Bentayga V8 подчеркивают эмоциональное звучание битурбо, стильные сдвоенные выхлопные патрубки и углекерамические тормоза, доступные в качестве опции.

Интерьер модели выполнен в уникальном стиле марки – современная роскошь объединяет отличные материалы, передовые технологии и искусную работу дизайнеров. Среди свежих дизайнерских решений – отделка рулевого колеса кожей и деревом, а панели - из глянцевого углеродного волокна.
Четырех-, пяти- или семиместная конфигурация салона – это по потребности заказчика.

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Хорошая машина, мне бы такую.
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ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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550-сильный Bentley Bentayga V8 закажем в марте
{{material_6225}} Разгон до «сотни» занимает всего 4,5 секунды, и эту динамику обеспечивает система Bentley Drive Dynamics. С ее помощью можно установить дополнительные настройки V8 - от плавности лимузина до точной реакции спорткара.Спортивный характер Bentayga V8 подчеркивают эмоциональное звучание битурбо, стильные сдвоенные выхлопные патрубки и углекерамические тормоза, доступные в качестве опции.Интерьер модели выполнен в уникальном стиле марки – современная роскошь объединяет отличные материалы, передовые технологии и искусную работу дизайнеров. Среди свежих дизайнерских решений – отделка рулевого колеса кожей и деревом, а панели - из глянцевого углеродного волокна.Четырех-, пяти- или семиместная конфигурация салона – это по потребности заказчика.
2018-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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