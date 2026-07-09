Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

9 июля 2026, 20:04

Газ вместо солярки и водородная перспектива: как БЕЛАЗ перезапустил себя в 2026 году

Газ вместо солярки и водородная перспектива: как БЕЛАЗ перезапустил себя в 2026 году

СПГ вместо солярки и российские двигатели: что БЕЛАЗ кардинально поменял в 2026 году

Газ вместо солярки и водородная перспектива: как БЕЛАЗ перезапустил себя в 2026 году

В 2026 году БЕЛАЗ совершил технологический рывок: перешел к глубокой кооперации с Россией, представил 220-тонный самосвал на газе и начал выпуск карьерных грейдеров. Электрификация шахт и водородные разработки с Ростехом задают вектор развития на годы вперед.

В 2026 году БЕЛАЗ совершил технологический рывок: перешел к глубокой кооперации с Россией, представил 220-тонный самосвал на газе и начал выпуск карьерных грейдеров. Электрификация шахт и водородные разработки с Ростехом задают вектор развития на годы вперед.

В 2026 году белорусский производитель карьерной техники БЕЛАЗ осуществил ряд системных изменений, закрепив курс на глубокую промышленную интеграцию с Россией и переход к экологически чистым и высокотехнологичным решениям. Ключевые изменения затронули технологическое партнерство, линейку экологичной техники и развитие новых направлений машиностроения.

Прежде всего, предприятие перешло к модели нового уровня — «партнеры по разработке», отказавшись от классических отношений «поставщик-потребитель». Это нашло отражение в подписании долгосрочных соглашений с ведущими российскими компаниями. Совместно с петербургскими «Силовыми машинами» стартовала подготовка к локализации производства электрических машин и созданию тяговых электроприводов для сверхтяжелых самосвалов грузоподъемностью 290–360 тонн.

Параллельно с московским «Русэлпромом» ведется разработка приводов для 290-тонных машин, а также знаковый проект по созданию силового привода для пассажирской канатной дороги. Кроме того, с «Уральской сталью» начаты испытания высокопрочного металлопроката для внедрения российской стали в производство платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. По словам генерального директора БЕЛАЗа Сергея Лесина, доля российских комплектующих в любой модели техники составляет не менее 25% .

Экологическое направление стало еще одной важной инновацией года, главным событием в которой стала мировая премьера 220-тонного карьерного самосвала на сжиженном природном газе — модели БЕЛАЗ-7530Р. Машина, оснащенная газопоршневым двигателем мощностью 2335 лошадиных сил, была представлена на выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

Использование газа вместо дизельного топлива позволяет экономить на эксплуатации около 35 миллионов рублей в год на одной машине и кратно снижать уровень токсичных выбросов в атмосферу карьеров. На тот момент на угольных разрезах Кузбасса уже успешно работали одиннадцать 90-тонных и один 130-тонный самосвал на газомоторном топливе, чей коэффициент технической готовности был сопоставим с серийными дизельными машинами. Планируется, что в ближайшие годы до 30% производимой техники будет оснащаться газовыми двигателями, чтобы закрыть самые популярные классы грузоподъемности — 90, 130 и 220 тонн.

Одновременно БЕЛАЗ освоил новые для себя категории спецтехники и расширил электрификацию подземных машин. В 2026 году началось предсерийное производство тяжелого карьерного грейдера БЕЛАЗ-79770 массой 70 тонн, который проходит промышленные испытания в компании «Кузбассразрезуголь». В партнерстве с «Норникелем» была достигнута договоренность о поставке для испытаний 45-тонного шахтного самосвала БЕЛАЗ-75855 и 17-тонной погрузочно-доставочной машины, что позволит снизить затраты на вентиляцию глубоких шахт и сократить вредные выбросы. Таким образом, 2026 год для БЕЛАЗа стал этапом технологической трансформации, объединив стратегию импортозамещения, расширение линейки экологичной техники на газе и выход в новые сегменты машиностроения в кооперации с российскими партнерами.

Упомянутые марки: БелАЗ
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