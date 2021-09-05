6 безумных автомобильных опций
Мини-байк Motocompo в багажнике
Покупателям хэтчбека Honda City Turbo II, предназначенного для японского рынка, предлагали складной мини-байк, который хранился в багажнике. Оригинальную опцию маркетологи адресовали жителям мегаполисов, выяснил портал Тарантас Ньюс. Офисные работники могли добираться до центра города на автомобиле, затем оставлять его на паркинге и дальше ехать на работу на мини-байке.
Подушки безопасности для пешеходов
Компания Land Rover в 2015 году представила на внедорожниках Discovery Sport новую систему аварийного торможения и внешнюю подушку безопасности для пешеходов. Датчики, размещенные в переднем бампере, срабатывали при скорости от 25 до 50 км/ч. В случае наезда на пешехода, подушка в зоне лобового стекла раскрывалась за 60 миллисекунд, что защищало человека от травм.
LCD монитор диагональю 48 дюймов
Самый большой на сегодняшний день экран установлен в китайском электрокроссовере Byton M-Byte. Единый дисплей располагается во всю ширину передней панели. Управлять им можно при помощи 7-дюймового тачскрина, который расположен в ступице руля, и 8-дюйсового тачскрина, размещенном на центральном подлокотнике. Медиасистема также реагирует на голосовые команды.
Кресла для кинотеатра под открытым небом
Такая опция встречается в автомобилях Range Rover SVAutobiography и обходится почти в 600 тысяч рублей. Кресла доступны в двух цветовых решениях – из черной или коричневой кожи Windsor. Они легко раскладываются и аккуратно убираются под пол багажного отделения.
Звездное небо
Звездное небо можно заказать в качестве опции для роскошных автомобилей Rolls-Royce. Однако «космическая» спецверсия Tempus Collection, помимо потолка, имеет стилистическое оформление всего салона. В интерьере автомобиля прослеживается концепция астрономических явлений и бесконечности Вселенной.
Режим защиты от биологического оружия
Такой опцией может похвастаться Tesla Model X, которая, как заявляет автопроизводитель, готова к выпадению радиоактивных осадков. Система защиты и фильтрации воздуха Bioweapon Defence Mode впервые появилась именно в электромобилях этого американского бренда. Стоимость опции, защищающей от воздействия ядовитой пыли, составляет около 250 тысяч рублей.
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