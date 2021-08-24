6 фактов о первом китайской суперкаре
Радикально пересмотренный дизайн
Концепт Hongqi S9 впервые представили в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте (голубой автомобиль на фото ниже). В апреле 2021 года публике показали предсерийный вариант, дизайн которого радикально отличался от прототипа. Над обновленным обликом суперкара трудилась команда дизайнеров во главе с Вальтером Де Сильвой, автором дизайна Audi R8. Сейчас Hongqi стал больше похож на типичный европейский суперкар, как, например, McLaren Senna, Ferrari или Koeniggseg.
Конструкция
Суперкар Hongqi сделан по идеальному рецепту: со среднемоторной компоновкой задним приводом. Пассажирская капсула из композитных материалов смещена к передней части. Автомобиль получил длинный задний свес и фонари со встроенными воздухоотводами. В конструкции широко применяется углепластик. Колесные диски диаметром 21 дюйм обуты в покрышки размерностью 275/30.
Мотор
В движение Hongqi S9 приводит гибридная силовая установка на базе 4,0-литрового битурбо V8. Суммарная отдача агрегатов достигает 1400 л.с. С места до «сотни» суперкар разгоняется за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч. Запас хода на чистом электричестве достигает 40 километров.
Оснащение
В оснащение суперкара входят подъемные двери, задний спойлер с изменяемой геометрией и электрохромные окна, которые различаются по интенсивности оттенка для снижения энергопотребления. Hongqi S9 может автоматически определять своё местоположение и на основе данных о геопозиции выбирать оптимальный режим работы мотора и системы активной аэродинамики. В салоне – роскошь и высокие технологии: алькантара, сенсорные экраны, проекционные мониторы и суперфутуристичное рулевое колесо.
Сборка
Ожидается, что окончательный серийный вариант представят в сентябре 2021 года на Неделе дизайна в Милане. Сборку наладят здесь же, на заводе неподалеку от штаб-квартиры Ferrari в Маранелло. Производство запустят только в следующем году. Отчасти на это повлиял глобальный кризис полупроводников.
Цена и тираж
В разработку Hongqi S9 вложено по меньшей мере 1,2 млрд долларов. Всего планируется выпустить 99 экземпляров. Базовая цена ориентировочно составит не менее 1,4 млн долларов (103 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Первые покупатели получат свои автомобили в 2023 году.
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- 1 150 000 РFord Transit 2019 в Москве
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- 15 302 000 РLand Rover Range Rover 2021 в Москве
- 220 000 РNissan Almera 1998 в Москве
- 3 599 000 РPorsche Cayenne Turbo S 2013 в Москве
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