6 главных фактов о новом Kia Sportage: почему этот автомобиль будут покупать все
Цена в базовой комплектации
Точное число комплектаций на российском рынке пока неизвестно, об этом сообщат ближе к дате выхода модели на рынок. Но уже сейчас в российском представительстве Kia рассказали, что начальная стоимость машины в комплектации Comfort будет от 2 329 900 рублей. Минимальная стоимость Sportage 4-го поколения сейчас 2 049 900.
Новая философия
Sportage станет первой на российском рынке моделью Kia, дизайн которой разработан в рамках новой философии «Единство противоположностей», ее суть – показать, что мир меняется, наступает новая эра и в Kia готовы представить автомобиль, отвечающий потребностям современного водителя. Над машиной работали дизайнеры бренда из Кореи, Китая, Германии и США.
Увеличенная колесная база
Новый Sportage будет выпускаться с разными вариантами колесной базы, для российского рынка будет поставляться модель с увеличенной до 2755 мм колесной базой. Обновленная версия станет на 17,5 см длиннее, увеличится салон, что обеспечит пассажирам дополнительное пространство.
Старт продаж
На российский рынок машина поступит уже в первой половине 2022 года. В странах, где продажи уже начались, новинка пользуется хорошим спросом, в Южной Корее в день начала продаж было оставлено сразу 16 тыс. заявок.
Силовой агрегат
Уже известно, что одним из вариантов будет 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. с 6-ступенчатой АКПП и передним приводом. Это вариант для комплектации Comfort, которая остается одной из самых покупаемых в России.
Что входит в базовую комплектацию
В новой версии кроссовера комплектация Comfort получит светодиодную оптику, камеру заднего вида и задние парковочные датчики, а также 17-дюймовые колеса с легкосплавными дисками. В салоне будет двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. Также в этой комплектации станет доступен пакет «Теплых опций», который будет включать: подогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних и задних сидений, подогрев руля и дополнительный электрический отопитель салона.
- 370 000 РKIA Sportage 2001 в Москве
- 2 380 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 910 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
- 2 690 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 250 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
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- 2 380 000 РKIA Sportage 2019 в Москве
- 1 045 000 РKIA Sportage 2012 в Москве
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- 2 100 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
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