6 главных новинок минувшего лета: ставка на кроссоверы
Фото: И. Братуха
Давайте отдадим дань ушедшему летнему сезону и вместе вспомним те новые модели, которые украсили российский авторынок своим появлением. Начнем с «китайцев» - уж больно сильно они выстрелили в этом году, предложив покупателям вполне достойные машины.
Haval Jolion
«Джолион» - самый компактный и потому самый доступный SUV (от 1 259 000 рублей) в линейке Haval. Представлен в 2 комплектациях Elite и Premium с 1,5-литровым турбодвигателем и 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением GW7DCT1-A02, тем, что устанавливается на F7. В базе доступна 6МКП. Удивляет сам факт ее наличия. Дело в том, что после ухода с рынка H5 «Джолион» стал единственным «Хавейлом», предоставляющим возможность переключать передачи вручную.
Оформление интерьера топовой версии - черный, коричневый и серый цвета, причем они доступны с любым цветом кузова, а общее количество цветовых комбинаций достигает 18.
Модификация 4x4 почти на 200 кг тяжелее монопривода и лучше «цепляется» низким центром тяжести, демонстрируя устойчивость и стабильность. За контроль и передачу крутящего момента отвечает муфта Haldex V поколения, известная своей надежностью и скоростью переключения.
Полноприводный Jolion обладает широким набором оборудования: 2-зонный климат, камеры кругового обзора, электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях, автодоводчики стекол 4 дверей, тонировка задних стекол и электроскладывание зеркал заднего вида, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, беспроводная зарядка, а также 7-дюймовый экран цифровой панели приборов с возможностью выбора режимов отображения информации.
В июле продажи Jolion достигли отметки в 988 автомобилей, увеличившись почти на 9% по сравнению с июнем 2021 года.
Geely Atlas Pro
Atlas Pro - первый автомобилем с системой мягкого гибрида в массовом сегменте SUV на российском рынке. Продажи стартовали в августе, а предварительные заказы начали принимать с 29 июня. Стартовая цена – 2 019 900 рублей. Внешних отличий «прошки» от привычного «Атласа» будто бы нет. Но это лишь на первый и взгляд. Автомобиль все же стал крупнее, добавив 2,5 см (4544 мм) в длину и 1,9 см в высоту. У него иные капот с ярко начерченными ребрами, LED-фары, решетка радиатора с вписанным монохронным логотипом, а также другой формы бамперы.
На рабочем месте водителя полный порядок: хорошо и удобно сидится – кресло имеет не только красивые формы и удачный профиль, но и развитую боковую поддержку. Вся необходимая для управления автомобилем информация, что называется, перед глазами. Цифровая «приборка» радует глаз четкой и хорошо читаемой картинкой - в зависимости от режима езды (Eco, Comfort, Sport, Offroad) она способна менять свой стиль. Большой (12,3 дюйма) экран на центральной консоли знаком по Geely Tugella – у него не менее великолепные изображение и отзывчивость. У монитора множество разных меню, которые ничуть не мешают друг другу. Разве что не предусмотрена навигация.
Много полезных фишек - обогревы сидений переднего и заднего ряда, руля, зеркал и лобового стекла, адаптивный круиз, 2-зонный климат, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка смартфона и целый букет систем безопасности: экстренное торможение, распознавание пешеходов, дорожных знаков, удержания и возврата в полосу движения и т.п.
«Сердце» кроссовера - 1,5-литровый турбомотор JLH-3G15TD (Euro-6), как на Coolray. Правда, в данном случае увеличена его форсировка. Всего 3 цилиндра, но в них «запряжено» 177 «кобыл». «Мягкий» гибрид EMS 48V добавляет динамики в тот самый момент, когда 3-цилиндровые «легкие» просят воздуха – прибавка составляет 50 Нм в диапазоне 1500-4000 об/мин.
Volkswagen Taos
Продажи стартовали полтора месяца назад с отметки 1 626 900 рублей. Это за версию с атмосферником мощностью 110 л.с. в сочетании с 5МКП и передним приводом. Есть еще турбированный 150- сильный мотор, работающий в паре с 8АКП и передним приводом или с роботом и полным приводом 4Motion. Последние модификации будут поинтереснее. Taos – самый маленький кроссовер в российской линейке компании, и разница в цене с «Тигуаном» приличная - 300-400 тысяч.
Обустройство внутреннего пространства по-немецки прогнозируемо: все до мелочей выверено, классно собрано и хорошо читаемо. Разве что многовато жесткого пластика – обязывает принадлежность к низшему ценовому сегменту.
Изюминка в салоне - новая мультимедийка VW Play на базе Android, с 10-дюймовым дисплеем. Можно законнектить Wi-Fi, подключить Apple CarPlay или Android Auto, управлять климатом, датчиками парковки, камерой заднего вида, обогревом лобового стекла через сенсорные переключатели. Есть возможность воспользоваться встроенным магазином приложений VW Play Apps, в котором доступны, в том числе, сервисы Яндекс.
Taos воспользовался фирменной платформой MQB. «Тележка» получилась доброй, обеспечивает достойную управляемость. Реакции на руль четкие, доруливать не приходится, кренов почти нет. Возможно, почувствуете жесткость поведения, но это с некоторыми оговорками.
Hyundai Creta
И вновь представитель компактного семейства кроссоверов. Спорный «индийский» дизайн не дает покоя пользователям Сети, и их понять можно. Заводчане говорят, что просили другой экстерьер, но… Есть как есть. Продажи стартовали 26 июля, и уже сегодня первые ласточки можно увидеть на улицах городов. Начальная цена – 1 199 000 рублей.
На старте продаж Creta доступна в 5 комплектациях: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige. Специсполнение Smart будет представлено позднее. В версиях Prime, Classic, Family и Lifestyle автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. В Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер также будет предложен с мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатым «автоматом». Цветов кузова – 9, можно заказать SUV с двухцветной окраской кузова.
В список базового оборудования входят кондиционер, аудиосистема с 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также управлением на руле, рулевая колонка с регулировкой по высоте, фронтальные подушки безопасности, 4 динамика, зеркала с электрорегулировками и подогревом. Также доступны помощь при старте в гору и спуске с горы (HAC) и система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS).
Hyundai Tucson
Так уж получилось, но у Hyundai этим летом обновился еще и «тушканчик». Цена комплектации Classic - 1 869 000 рублей за версию с 6МКП и 1 929 000 рублей за версию с 6АКП. Все остальные версии – дороже 2 млн рублей.
России достался удлиненный (до 4630 мм) вариант Tucson (+150 мм к прежней версии), и это неплохо, ибо внутри стало заметно больше места. Какой параметр измерения не возьми – везде «плюс» к прежнему поколению. Больше нынче умещается и в багажнике: если недавно под завязку сюда укладывалось до 488 литров различного скарба, то сегодня 539-582 литра (верхняя цифра – при наличии докатки). Фишка Tucson 2021 – телематика Bluelink, доступная на «автоматических» версиях, начиная с Family. Она предоставляет выход в Интернет и удаленный доступ со смартфона.
У полноприводных версий (HTRAC) среди режимов ездовой электроники есть внедорожные установки Mud, Sand и Snow. Система реализована по проверенной схеме – за отбор момента на задние колеса отвечает электрогидравлическая муфта Magna, которая четко регулирует количество тяги на передней и задней осях. Мотор Smartstream D2.0 неплох даже на фоне старшего 2,5-литрового 190-сильного атмосферника той же серии: он «игривее», тяговитее и тише. Движок доступен только в сочетании с 8АКП и полным приводом HTRAC.
Chevrolet Tahoe
Самый большой автомобиль в нашем списке и самый дорогой. Прием заказов на новый Tahoe стартовал 8 июня, а продажи начались 1 июля. Стоимость комплектации RST - 6 099 000 руб., версия Z71 дешевле – 5 999 000 руб. с учетом выгодного предложения по программе Trade-in. Для заказа доступны 9 цветов экстерьера, включая 4 совершенно новых цвета: Empire Beige Metallic, Graywood Metallic, Midnight Blue Metallic и Cherry Red Tintcoat.
Длина автомобиля отныне достигает 5 351 мм, колесная база - 3 071 мм. Понятно, что внутри более чем свободно: пространство для ног пассажиров третьего ряда сидений выросло на 254 мм, грузовое пространство за третьим рядом сидений увеличено на 66% и составляет 722 л, а при сложенных с помощью электропривода сиденьях 2 и 3 рядов достигает 3 481 л.
Видоизмененная рама позволила отказаться от неразрезного моста в пользу независимой подвески - почти революционное решение. Отныне имеем плавность хода, которой у «Тахо» до сих пор не было. Впервые появилась «пневма» - это когда традиционные спиральные пружины уступили место пневматическим элементам. Фирменное адаптивное шасси Magnetic Ride Control, способное менять жесткость амортизаторов, перекочевало и на нынешнюю генерацию автомобиля, только отныне применено IV поколение «Магны», которое учитывает особенности работы пневморегулируемой подвески. Двухскоростная «раздатка» с понижающей передачей и задним дифференциалом ограниченного проскальзывания - опять же наследие прошлой генерации. Она присутствует по умолчанию в обеих комплектациях.
6,2-литрового V8 для России не предусмотрено. Вместо него - 5,3-литровый атмосферник той же конструкции. Он чуть слабее - 343 л.с., однако благодаря приличному крутящему моменту 512 Нм позволяет разогнаться до «сотни» за 8 секунд. Едет гигант весьма недурственно.
- 400 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 2 935 000 РChevrolet Tahoe 2016 в Москве
- 4 000 000 РChevrolet Tahoe 2017 в Москве
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- 3 710 000 РChevrolet Tahoe 2018 в Москве
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- 2 550 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
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- 5 499 000 РChevrolet Tahoe 2020 в Москве
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