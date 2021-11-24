6 интересных особенностей нового Ford Ranger
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Фото: Ford
Дизайн
Как говорили в советское время, «по многочисленным просьбам трудящихся», облик нового Ford Ranger сделали более брутальным. Теперь он похож на уменьшенную копию полноразмерного Ford F-150 с горизонтальным капотом и крупными C-образными скобами ходовых огней.
Шасси
Пикап сохранил раму, при этом колесная база выросла на 50 мм (до 3 270 мм). На те же 50 мм увеличили колею и ширину кузова. Вырос угол въезда, в моторном отсеке появилось штатное место для установки второго 12-вольтового аккумулятора, а на грузовую платформу теперь помещается полноценная паллета.
Моторы
Базовым мотором станет 2,0-литровая дизельная «турбочетверка», которую предложат в двух вариантах форсировки. На смену 3,2-литровому рядному дизелю пришел новый двигатель V6 3.0 от старшего «брата» Ford F-150. Любителям бензиновых моторов предложат турбочетверку 2.3 EcoBoost.
Трансмиссия
Пикап получил новую 6-ступенчатую «механику», которая составит компанию прежнему 6-диапазонному «автомату» и более «мощной» модернизированной АКПП на 9 ступеней. Для нового Ranger предложат две системы полного привода: классический part-time с жестким подключением передней оси и постоянный полный привод с межосевым дифференциалом. Обе системы имеют демультипликатор и шесть предустановленных ездовых режимов. Базовые пикапы получат задний привод.
Оснащение
Комплектация топовых версий стала заметно богаче: матричная оптика, виртуальная панель приборов, медиасистема Sync 4 с планшетными экранами диагональю 10,1 или 12 дюймов, телематика FordPass, передатчик Wi-Fi, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков.
Старт и география продаж
Первыми возможность приобрести Ford Ranger получат клиенты из Таиланда и ЮАР. Продажи здесь стартуют в середине 2022 года. В Европе пикап появится в начале 2023-го и только затем доберется до США. Ford планирует продавать Ranger в 180 странах по всему миру. России в этом списке нет.
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