6 микромашин, попавших в серийное производство
Peel P50
Эта крошечная машинка длинной всего 1340 мм выпускалась на протяжении 3 лет, с 1962 по 1965 годы. Ширина ее была 980 мм, а высота всего 1000 мм, при этом колесная база 1270 мм. Машина не только попала в 2010 году в Книгу рекордов Гиннеса, но и получила второе рождение! В том же году была возобновлена ручная сборка этой крошки, с бензиновым или электрическим двигателем – на выбор.
Машина является трициклом, вес ее всего 59 кг, с этим связана забавная деталь – производитель предусмотрел ручку на задней части машины, за которую ее можно было легко передвинуть. Несмотря на скромные габариты заявлялось, что рекорд скорости у этой малютки 61 км/ч, при расходе топлива 3 л на 100 км.
Isetta
Знаменитая машина от компании BMW, выпускавшаяся с 1955 по 1962 год, была одной из самых успешных среди микроавтомобилей. В народе ее быстро прозвали пузырем, хотя были и более обидные прозвища, к примеру, гробомобиль.
У машины была только одна дверь, спереди, она открывалась вместе с рулем, позволяя компактно усесться внутри двоим пассажирам. Мощность двигателя составляла всего 13 л.с., но это не мешало машинке разгоняться более чем до 50 км/ч.
Размеры Изетты были скромны – 2290 мм в длину и 1370 в ширину, но главная ее заслуга не в миниатюрности, а в том, что она помогла компании BMW спастись от банкротства и стать одним из лучших автопроизводителей современности.
Renault Twizy
Представленный в виде концепткара в 2009 году автомобиль был запущен в серийное производство уже в 2012. Эти футуристичные электрокары в итоге добрались даже до России, в 2016 году машина продавалась за 799 тыс. рублей.
Размеры машины не велики – 2320х1230х1450, при этом на одном заряде она способна проехать до 100 км. Девять лет назад она уже стала самым продаваемым электрокаров в Европе, а пару лет назад случился бум популярности миниатюрных электромобилей в Азии, и производство крошки Твизи перенесли в Южную Корею.
Buddy Electric
Популярный трехместный электрокар из Норвегии, где он является одним из самых популярных городских электромобилей. В зависимости от погоды и прочих обстоятельств, он способен проехать на одной зарядке до 120 км!
Его размеры 2440х1430х1440мм, снаряженная масса 719 кг, мощность двигателя 13 кВт, а до 50 км/ч он разгоняется за 7 секунд. Чтобы полностью подзарядиться Бадди нужно 6-8 часов провести у розетки, но даже часовой подзарядки ему хватит, чтобы преодолеть расстояние в 10 км.
Tango T600
Это не дефект изображения – перед вами самый узкий в мире автомобиль. Его ширина всего 990 мм, и он может сравниться с мотоциклом. Длина у танго при этом 2560 мм, поскольку он является двухместным, а пассажир в нем располагается позади водителя. Масса электромобиля 1430 кг, большую часть веса дают аккумуляторы, а максимальная скорость более 200 км/ч!
У этого крайне компактного и шустрого автомобильчика были бы все шансы стать не менее популярным, чем его коллеги по цеху, если бы не цена… Желающих покупать самый узкий электромобиль за целых 110 тысяч долларов нашлось очень мало, потому что за все время существования было выпущено только 20 машин.
Reva G-Wiz
Этот электромобиль индийского производства производился на протяжении 10 лет и продавался не только в Индии, но и в Европе. Машина размерами 2600х1300х1500 мм и весом 745 кг по документам является квадроциклом! Из-за крайне низкого уровня безопасности производителю пришлось пойти на хитрость, иначе ТС не удалось бы нигде зарегистрировать.
В 2007 году в популярном авто-шоу Top Gear машину назвали худшей машиной года и пообещали давать это звание до тех пор, пока живо само шоу. Но столь низкая оценка не помешала электромобилю продаваться в 26 странах мира.
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