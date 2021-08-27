6 неуместных фраз, которые не любят гаишники, Или «Ласковое слово и кошке приятно»
Фото: placepic.ru
Сегодня рассмотрим такой актуальный вопрос, как общение с сотрудником дорожной полиции. Избежать его в нашей повседневной водительской жизни получается немногим. И от того, как будет протекать это самое общение, зависит подчас результат диалога. Люди знающие плохого не посоветуют, и вот что они говорят.
Будьте вежливы и предупредительны
Когда на дороге вас вдруг остановит сотрудник ГИБДД, главное - не паниковать, это еще не конец света. Настройтесь на конструктивный и человеческий ход разговора. Припаркуйте машину на обочине и сидите, торопиться выходить навстречу полицейскому нет никакой необходимости. Выключите двигатель и опустите стекло водительской двери. Не теряйте хладнокровия и будьте спокойны.
Будьте уважительными и вежливыми: помните, что гаишники – тоже люди. Как бы это анекдотично не звучало. Они выполняют свой долг и находятся «при исполнении». Вам задали вопрос - ответьте вежливо. Это может сослужить вам добрую службу – если, скажем, вы совершили мелкое нарушение, можете отделаться устным предупреждением, примеров масса.
Не возбуждайтесь и не нервничайте во время разговора с офицером (сержантом и т.п.). Объясните, что ДТП произошло так-то и так-то, по такой-то вот причине или что-то пошло не так – это жизнь. Принесите свои извинения, если ваша вина очевидна (в случившейся аварии, превышении скоростного режима, не пропуске пешехода и т.д.).
Если есть недопонимание, постарайтесь внимательно выслушать аргументы автоинспектора, поставьте себя на его место - это заставит вас понять, почему сотрудник ГИБДД остановил не соседа по полосе, а именно вас. Объясните ситуацию, возможно, вы не заметили знак ограничения или т.п.
«Представьтесь, пожалуйста»!
Сохраняя спокойствие, лучше думается и размышляется. Хотя бы о том, что у вас есть свои права - права гражданина, и у вас могут быть причины видеть в человеке в форме, пардон, мошенника. Вы всегда можете попросить сотрудника ГИБДД идентифицировать себя, предъявив удостоверение личности. Согласно п. 2.4 в 3 абзаце ПДД, лицо, имеющее государственные полномочия, после требования водителя обязано предъявить рабочее удостоверение личности при остановке ТС. Инспектор должен представиться, назвав своё ФИО и должность. Только после этого гаишник называет причину остановки и вправе потребовать ваши документы.
Если инспектор молчит «как рыба об лед», обращайтесь по номеру: 102 (единый Call-центр МВД) или же в службу доверия - её номер указан на кузове «гаишного» автомобиля.
Если инспектор представился, можно уточнить отделение, в котором он проходит службу. Ход разговора желательно записывать на видео. После этого вы вправе узнать телефон отделения, позвонить туда и рассказать о случившемся. Но, как правило, лишние проблемы никому не нужны, и документы сразу же предъявляются. Если же по телефону скажут, что, дескать, нет, такого сотрудника у них в штате нет и, скорее всего, это мошенник, вы тут же ограничиваете контакт, закрыв окна, и уезжаете.
Не «тыкайте» инспектору и не «решайте» на месте
Использовать в беседе с автоинспектором слова, «принятые в среде лошадиных барышников», лучше не стоит. Мы же не в лагере, чтобы браниться почем зря. Равно как не стоит бить себя в грудь и изображать из себя крутого. Вот, например, некоторые заезженные фразы, от которых лучше сразу отказаться.
«Знаешь, командир, кто я, с кем имеешь дело»? Таким заявлением легко спровоцировать автоинспектора на негатив в вашу сторону. По большому счету, какое ему дело до ваших «регалий» и общественного положения? На дороге, как говорится, все равны, не нарушай Правила, и все будет хорошо.
«Может, решим на месте»? Здесь уже попахивает взяткой. А это уже серьезно. Санкции могут быть самыми различными: штраф до 500 000 рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо в размере от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо исправительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки или без такового. Выбирай – не хочу. А вам это надо? Сегодня во всех автомобилях ДПС смонтированы персональные средства видеофиксации – если что, не отвертишься.
«Слушай, шеф, я спешу. Давай побыстрее»! Вновь ошибка: «тыкаете» незнакомому человеку, тем более тому, что на службе. Вам же не очень приятно, когда «чужак» будет вести себя в отношении вас панибратски. То-то и оно. Автоинспектор в таком случае может умышленно затянуть ваш общий диалог, например, более пристально и долго заниматься проверкой документов. В конце концов, захочет проверить ваши прежние «грешки» через базу данных или пойдет за трубкой, чтобы дать вам «дыхнуть». В общем, вы поняли…
«Не нарушал я»! Если правда на вашей стороне, то есть ехали под знак по правилам, не пересекали двойную сплошную, пропустили пешехода и т.п., это одно: предоставьте сотруднику ГИБДД запись со своего видеорегистратора или попросите сделать то же самое на основании данных камеры патрульной машины. Но если с таким заявлением банально лезете на рожон, полагая «взять инспектора на понт», это может кончиться совсем не так, как рассчитываете. Много вас таких, «совестливых».
«Почему из всего потока остановили меня, а не того, кто по соседней полосе ехал»? Здесь – как в известном библейском выражении про бревно в чужом глазу. Своих грехов не видим, это в корне неверно. Плюс, получается, что мы таким образом учим автоинспектора, что ему делать, как ему работать. Понравится ли офицеру такой ход суждений? Вряд ли.
«Я буду на вас жаловаться»! Невольно вспоминается образ штабс-капитана Овечкина из «Неуловимых» - в фильме Джигарханян делал ударение на вторую «А», вышло колоритно. Но здесь другой случай, не до красивых слов. Не стоит «качать права» и угрожать инспектору подачей заявления в прокуратуру – он же с вами ведет себя аккуратно и корректно. Лучше в спокойном состоянии поинтересуйтесь, в чем именно заключается ваше нарушение, какой нормативный документ предусматривает за него наказание, и, собственно говоря, что это за наказание.
Что имеем в итоге? Да ничего нового: «Относитесь к людям так, как хочете, чтобы они относились к вам». Старо как мир. Вежливость, как известно, открывает все двери, а ласковое слово и кошке приятно…
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