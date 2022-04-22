6 премиальных автомобилей, который ржавеют медленнее всего
BMW 5-Series
Эксперты портала Njcar проанализировали отзывы автовладельцев, поговорили с автомастерами и назвали шесть иномарок премиального класса, кузов которых наименее подвержен коррозии. Шестое место досталось BMW 5-Series поколения E60. Автомобиль отличается надёжным и стойким лакокрасочным покрытием. Единственным проблемным местом владельцы называют стыки алюминиевых элементов со стальными деталями.
Mercedes-Benz S-Class
Пятую строчку занимает Mercedes-Benz S-Class (индекс W221), который выпускали с 2005 по 2013 год. Он отлично защищён от ржавчины и имеет стойкое лакокрасочное покрытие, но хромированные детали достаточно быстро теряют блеск.
Audi Q5
На четвертом месте расположился еще один представитель немецкого автопрома – кроссовер Audi Q5. Кузов автомобиля проходит горячую двустороннюю оцинковку, благодаря чему приобретает высокую стойкость к коррозии.
BMW X5
Тройку лидеров открывает кроссовер BMW X5. Кузов этого автомобиля практически не подвержен коррозии. Единственная причина появления ржавчины – некачественный кузовной ремонт.
Audi A6
Второе место эксперты присудили Audi A6 в кузове C6, выпускавшийся в 2004 – 2011 годах. Даже самое «больное» место у всех автомобилей – задние колёсные арки – у него всегда практически в идеальном состоянии.
Volvo XC90
Безоговорочным лидером рейтинга самых нержавеющих автомобилей премиум-класса стал Volvo XC90. Благодаря высококачественной оцинкованной стали и профессиональной сборке, вероятность появления ржавчины на этом шведском кроссовере практически сводится к нулю.
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