6 признаков неисправного стартера
Не заводится машина
В идеале поворот ключа зажигания должен моментально активировать стартер, а тот запускать ваш двигатель. Если же после поворота ключа не раздается ни единого звука, это может указывать на вышедший из строя стартер. Но ровно те же проблемы может вызывать севший аккумулятор или неисправная проводка. Если свет в машине есть, то проблема не в аккумуляторе.
Шум при не запускающемся двигателе
Если вы заводите машину и слышите гудение из-под капота, а двигатель при этом не заводится, это может говорить о вышедшем из строя соленоиде или шестерне бендикса. Вы слышите гул работающего стартера, который не в состоянии запустить двигатель.
Скрежет и дребезжание
Если при попытке завести машину вы слышите эти звуки, вероятно, у вашего стартера вышли из строя подшипники, неисправность оси тоже может вызывать эти звуки. Даже если двигатель в итоге заведется, то подобные звуки при работе стартера нельзя игнорировать, они указывают на соприкосновение металлических деталей, которого в норме быть не должно.
Запах гари или дым из стартера
Если вы хоть раз имели дело с электромотором на грани выхода из строя, то наверняка знаете этот запах. Запах гари может быть вызван и неисправной проводкой, идущей к стартеру, так что прежде чем делать вывод о его неисправности, надо убедиться, что является источником запаха.
Если же кроме запаха из стартера идет дым, то это уже не симптом, а прямое указание на то, что нужно обратиться в автосервис. Игнорирование дыма из стартера может привести к его возгоранию.
Слышен щелчок, но двигатель не заводится
Если с проводкой все в порядке, но при повороте ключа вы слышите только щелчок, и ничего не происходит, то велика вероятность, что стартер заклинило. В такой ситуации машина вполне может рано или поздно завестись, но оставлять это без внимания нельзя.
Стартер не останавливается
Если стартер продолжает работать после запуска двигателя, скорее всего причина в вышедшем из строя реле или проблеме электросоединений. Это требует срочного обращения в сервис, потому что кроме поломки стартера грозит вам выходом из строя маховика двигателя.
Также вы можете обнаружить, что после остановки двигателя стартер все еще работает. Иногда это может говорить о разряженном аккумуляторе, который при низком уровне заряда может вывести из строя электронику некоторых моделей стартеров.
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