6 проблем при покупке автомобиля за границей
Вторая сложность связана с переводом денег продавцу. Многие российские банки попали под санкции, некоторые – отключены от SWIFT. А гражданам РФ запрещено переводить валюту нерезидентам из «недружественных» стран и вывозить наличными более 10 000 долларов или евро.
Доставка автомобиля из-за границы – дело небыстрое, хлопотное и дорогое. Из Японии во Владивосток машины идут морем по 3 месяца. Доставить легковой автомобиль с Дальнего Востока до Москвы по железной дороге обойдется более 100 тысяч рублей, внедорожник – еще дороже. Не меньше стоит перегон машины, например, из Армении и оформление пакета документов.
Не стоит забывать о мошенниках. Проблемы с документами, скрученный пробег и скрытые дефекты – вот основные проблемы при покупке автомобиля за границей. Иногда ввезенный автомобиль продают сразу двум и более покупателям.
Наконец, владельцы нетипичных для России автомобилей, которые никогда официально у нас не продавались, могут столкнуться с дефицитом запчастей и сложностями в обслуживании. Особую актуальность проблема приобретает на фоне нынешних санкций и трудностей с логистикой.
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22.07.2022, 16:30
EXEED КЛЮЧАВТО Пулково открылся в Санкт-Петербурге
15 июля 2022 года в КЛЮЧАВТО стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда EXEED в Санкт-Петербурге. Это уже третий дилерский центр марки в портфеле автохолдинга.Читать далее
-
22.07.2022, 14:59
АвтоВАЗ отгрузит дилерам 800 новеньких Lada Vesta NG
Дилеры Lada должны получить Lada Vesta в рестайлинговом варианте. Всего к отгрузке подготовили 800 автомобилей в разных типах кузова: седан и Cross-седан, а также универсал SW и SW Cross.Читать далее
-
22.07.2022, 14:12
Вслед за бензиновыми автомобилями в Европе под нож пойдут бензиновые мотоциклы
Европа всеми силами пытается отказаться от углеводородов и ископаемого топлива. Автопроизводители активно развивают линейку электрокаров, а в большинстве стран Старого Света уже запланировали полный отказ от автомобилей с традиционными ДВС, начиная с 2035 года. Следующими могут стать мотоциклы.Читать далее
-
22.07.2022, 13:26
Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Компания Toyota при разработке новых автомобилей учится на собственных ошибках. Она подарила новый пикап Tundra в обмен на аналогичный 2007 года выпуска с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км). Затем инженеры полностью разобрали автомобиль, чтобы выявить его слабые места.Читать далее
-
22.07.2022, 12:58
В России заканчиваются новые автомобили
Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за санкций. Дилеры медленно, но верно распродают складские запасы. Новых машин практически не осталось. Склады и терминалы опустели.Читать далее
-
22.07.2022, 11:30
Посмотрите на первый автомобиль без руля за 2 млн рублей
Китайская компания Baidu представила беспилотный автомобиль Apollo RT шестого поколения. В 2023 году он поступил на службу в такси. Стоимость автомобиля удалось существенно снизить, теперь он стоит сопоставимо с обычной машиной. Это позволит компании поставить такси-сервисам десятки тысяч беспилотников по всему Китаю.Читать далее
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