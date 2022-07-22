6 проблем при покупке автомобиля за границей

Ранее мы писали В России заканчиваются новые автомобили Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за ... Читать далее

Как рассказали эксперты «Российской газете» , заказать за границей можноавтомобили. Например, из Европы запрещено ввозить в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. Кроме того, новые машины из Европы облагаются высокими таможенными ставками, порядка 50% стоимости.

Вторая сложность связана с переводом денег продавцу. Многие российские банки попали под санкции, некоторые – отключены от SWIFT. А гражданам РФ запрещено переводить валюту нерезидентам из «недружественных» стран и вывозить наличными более 10 000 долларов или евро.

Доставка автомобиля из-за границы – дело небыстрое, хлопотное и дорогое. Из Японии во Владивосток машины идут морем по 3 месяца. Доставить легковой автомобиль с Дальнего Востока до Москвы по железной дороге обойдется более 100 тысяч рублей, внедорожник – еще дороже. Не меньше стоит перегон машины, например, из Армении и оформление пакета документов.

Ранее мы писали В России предлагают ввести мораторий на уплату транспортного налога (но не для всех) Депутат Госдумы Виталий Милонов предолжил «заморозить» уплату транспортного налога на два-три года. Популистская ... Читать далее утратить товарный вид. При перегрузке с одного вида транспорта на другой, например, с судна на автовоз, машины нередко получают царапины и вмятины.

Не стоит забывать о мошенниках. Проблемы с документами, скрученный пробег и скрытые дефекты – вот основные проблемы при покупке автомобиля за границей. Иногда ввезенный автомобиль продают сразу двум и более покупателям.

Наконец, владельцы нетипичных для России автомобилей, которые никогда официально у нас не продавались, могут столкнуться с дефицитом запчастей и сложностями в обслуживании. Особую актуальность проблема приобретает на фоне нынешних санкций и трудностей с логистикой.

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