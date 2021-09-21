6 простых правил, которые помогут поддерживать салон автомобиля в чистоте
Преимущества машины при поездках на дальние расстояния понятны. Вы можете остановиться где угодно, заехать в любой городок по пути, можно взять с собой большое количество вещей (а не только один чемодан). И все это в режиме «самоизоляции», что по нынешним временам считается огромным плюсом. Но что же надо делать, дабы во время поездки автомобиль не превратился в помойку?
Установите свод правил
Причем, сделать это нужно еще до начала поездки. И не надо думать, что правила нужны только если в салоне сидят дети: взрослым они тоже требуются, ведь у каждого могут быть свои понятия о чистоте. Какие это будут правила – решать вам. Главное, чтобы вы их соблюдали. Например, можно запретить курить в салоне, не залезать в машину в грязной обуви, не оставлять бутылки с незакрученными крышками и так далее.
Не ешьте ничего в автомобиле
Возможно, соблюдение этого правила будет самым важным. Даже если вам кажется, что вы будете кушать аккуратно, не обольщайтесь. Если не будет запрета на употребление пищи в салоне автомобиля, то на полу и креслах обязательно появятся крошки. Особенно если вы начнете есть такие продукты, как орешки, чипсы и так далее.
Купите автомобильный мусорный бак (или хотя бы возьмите пакеты)
Перед поездкой нужно понять, куда вы будете бросать мусор. Сейчас можно купить специальные мусорные баки, которые устанавливаются в ниши дверей (на том же «Алиэкспресс» они стоят совсем недорого). Однако если их нет, то это не значит, что фантики или огрызки можно бросать на пол или распихивать по кармашкам. Возьмите простой полиэтиленовый пакет и складывайте весь мусор туда. При этом не забывайте эти пакеты выкидывать в мусорные баки на каждой остановке.
Купите чехлы на сиденья
Чехлы на кресла были распространены во времена СССР, однако в последнее время водители стали забывать про них. А зря. Если в салоне сидят маленькие дети, то чехлы могут быть просто незаменимы (ну, конечно, если вы не хотите испортить кресла). Цена хороших чехов может быть несколько тысяч рублей. Но в конце концов вы больше потом потратите на химчистку салона.
Используйте резиновые коврики
Резиновые коврики выглядят не так красиво, как тканевые. Однако они гораздо практичнее. И это важно учитывая российский климат. Резиновые коврики можно легко вытряхнуть, они прекрасно защищают ковровое покрытие пола. Причем, если устанавливать коврики, то только с приподнятыми боковинами: в этом случае вода и грязь будут остановлены.
Купите автомобильный пылесос
Сейчас в продаже есть великое множество автомобильных пылесосов, которые питаются от прикуривателя (есть и на аккумуляторах, но они подороже). Потратив 1-3 тысячи рублей вы получите незаменимую в путешествии вещь, которая позволит быстро убирать крошки и грязь.
Убирайте на каждой остановке
Сохранить салон идеально чистым во время длительной поездки невозможно. Но чтобы не захламлять автомобиль следуйте одному простому правилу – убирайте на каждой остановке. Остановились на заправке и сходили в туалет – проведите инспекцию и выкиньте все фантики, заехали на обед или решили посмотреть на красивые пейзажи – снова уберите все лишнее. А еще лучше и пройдитесь пылесосом.
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