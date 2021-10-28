6 самых дурацких машин в истории
Stout Scarab
Если бы у Телепузиков была машина, то это точно был бы Stout Scarab. Нелепый дирижабль на колесах с туповатой мордой и глазами, полными слез! Чем дольше на него смотришь, тем сильнее осознаешь, насколько же он чудовищно некрасивый.
Однако, отдадим машине должное – при всем нелепом внешнем виде, Scarab стал первым в мире минивэном, это был технологический прорыв. По итогу мы имеем новаторское авто, которое при этом одновременно похоже на страшного жука и дешевую забегаловку на колесах.
Crosley CC
Этот фургон с деревянной отделкой бортов (к счастью, опциональной, а не обязательной) явно создавался для вечных умельцев, которые постоянно в разъездах и им интересен только функционал машины, а не ее внешность.
Более того, у Crosley CC было два еще более странных варианта исполнения: пикап и, внимание – кабриолет! Не то что бы откидная крыша или ее частичное отсутствие спасали ситуацию, но хотя бы как-то отвлекали от общего кошмара.
Subaru 360
Удивительно насколько популярным удалось стать бренду Subaru в наши дни, если посмотреть на то, с чего они начинали. Subaru 360 взял от Fiat 500 не только специфическую внешность, но и суицидальные двери! Более того, снаряженная масса автомобиля составляла всего 410 кг, в общем он был легким, словно перышко.
Собственно, благодаря этому (весу, а не внешности), машину и продали в количестве 400 тысяч экземпляров, поскольку легкость позволяла ей быть невероятно экономной в расходе топлива.
Lightburn Zeta Sports
Внешне эта машины выглядела словно игрушечная. Этот карлик в мире автомобилей даже дверей не имел, они были не нужны! Весила машинка 400 кг, имела два крохотных сиденья, где едва ли могли поместиться два взрослых человека, и ездила на двухцилиндровом двухтактном двигателе объемом 0,5л, выдавая целых 21 л.с. В общем автомобиль не только выглядел игрушкой, но ездил соответственно.
И хотя микрокары бывают очень даже милыми, конкретно этот «блин на колесах» полностью заслуживал все насмешки в свой адрес.
Aston Martin Lagonda
Удивительно видеть в списке уродцев производителя красивых машин. Но и у лучших случаются неудачные дни. В 70-е годы дизайнер компании Уильям Таунс сделал набросок седана, который напрочь выбивался из стандартов компании и был полностью лишен всякой внешней привлекательности. Полюбить его могли разве что ценители абсолютного минимализма.
Но по какой-то причине в Aston Martin решили, что можно сделать «еще лучше», и стали выпускать свое чудище в кузове купе-универсал. В общем, не знаем, на какой эффект они рассчитывали, но в итоге машина попала в наш список самых уродливых.
Urba Centurion
Обычно машины, которые появляются в фильмах о будущем, несут в себе какое-то важное послание публике. Но единственное, что смог донести этот автомобиль – будущее у нас будет не очень, если вокруг будут такие вот страшные, медленные, но зато экономящие топливо машины.
Centurion был основан на модели Triumph Spitfire, этот кит-кар создала компания Quincy-Lynn специально для грандиозного появления в фильме «Вспомнить всё». Они приделали трехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 18 л.с. к малышу Urba, который едва ли имел сходство с центурионом, скорее уж с дверным упором.
- 6 769 988 РToyota Sienna 2021 в Москве
- 599 000 РMercedes W123 1976 в Москве
- 2 680 000 РChevrolet Express 2013 в Москве
- 895 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 2 880 000 РMercedes GL-класс 2014 в Москве
- 2 480 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
- 1 740 000 РMercedes S-класс 2010 в Москве
- 999 000 РNissan Tiida 2013 в Москве
- 2 800 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 3 400 000 РMercedes GLE-класс 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий