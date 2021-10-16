6 самых крутых автомобилей от авиастроительных компаний
Автомобиль Boeing
В 2019 году Boeing и Porsche объявили о начале совместной работы над концепцией электрического летающего автомобиля. До сих пор были опубликованы только рендерные изображения будущего транспортного средства. Проведенное Porsche в 2018 году исследование показало, что рынок городской воздушной мобильности начнет набирать обороты с 2025 года. Видимо к этому времени и появится первый летающий автомобиль Boeing.
Voisin C5
До основания автомобильной компании Габриэль Вуазен (1880 – 1973) был более известен в авиационной промышленности. Французский пионер авиации построил первый пилотируемый самолет с двигателем, а его компания Avions Voisin стала первым массовым производителем самолетов в мире. После Первой мировой войны спрос на самолеты упал, и Вуазен сосредоточился на разработке автомобиля. В 1919 году вышел первый двухместный автомобиль с дизайном Андре Ситроена. В 1923 в продажу поступил Voisin C5, который мог разогнаться до 125 км/ч.
Messerschmitt KR200
После Второй мировой войны известному немецкому авиастроителю Messerschmitt больше не разрешалось производить самолеты, поэтому он занялся автомобильным бизнесом. Модель KR200 была разработана инженером Фрицем Фендом и построена в 1955 году по контракту с Messerschmitt. Небольшой трехколесный автомобильчик в форме пузыря прозвали «кабиненроллер» («самокат с кабиной»). В 1968 Messerschmitt вернулся в авиацию и сегодня является частью Airbus.
Saab 92
Шведская компания Saab сегодня более известна своими автомобилями, но еще в конце 1930-х годов она выпускала легендарные военные самолеты. Первой моделью компании была великолепная 92. Ее дизайн отличался непревзойденной для того времени аэродинамикой. Вскоре после начала производства в 1949 году такие автомобили заполонили шведские дороги. К сожалению, череда финансовых неудач в начале ХХ века привела к банкротству некогда процветающей автомобильной компании.
Bombardier NEV
Bombardier предлагает разнообразный ассортимент продукции, от частных самолетов до гидроциклов. Первый автомобиль компании появился в 1997 году. Электрический Bombardier NEV (Neighborhood Electric Vehicle) представлял собой что-то вроде роскошного гольф-кара для закрытых поселков и курортов. NEV мог разгоняться лишь до 40 км/ч и проезжать без подзарядки до 50 километров.
Автомобиль Airbus
Следуя по пятам за Porsche и Boeing, Audi и Airbus объединились в 2019 году для создания летающего такси. С тех пор планы застопорились. Прототип PopUp Next стал своего рода испытательной площадкой в мире автономных воздушных такси, но разработчики поняли, что намного опередили время. Рынок еще не готов к такому транспорту.
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