6 самых крутых автомобилей от IT-компаний
Редакция издания speedme.ru выбрала шесть автомобилей, построенных известными технологическими компаниями за последнюю сотню лет.
Siemens Elektrische Viktoria
Современная компания Siemens выпускает широкий ассортимент товаров – от поездов до медицинского оборудования, телефонов и лампочек. Но в 1905 году фирма попробовала свои силы в автомобилестроении и представила электрокар Elektrische Viktoria, который мог разгоняться до 30 км/ч и проезжать до 60 км. Всего было собрано порядка 50 экземпляров.
Цифровая кабина Samsung
Samsung – еще один технологический гигант, пробовавший себя на автомобильном поприще. На выставке CES в 2020 году он представил свою «цифровую кабину». В салоне четырехместного кабриолета, построенного совместно с дочерней компанией Harman, Samsung продемонстрировал свое будущее видение развлечений и безопасности в автомобиле: восемь дисплеев, восемь камер, поддержка 5G и внешний дисплей на корме.
Samsung XM3 Inspire
В 2019 году Samsung представил концепт XM3 Inspire, построенный в партнерстве с Renault. XM3 – это предназначенная для южнокорейского рыка версия кроссовера Renault Arkana, представленного в России в августе 2018 года. XM3 имеет резко очерченную заднюю часть, что придает ей более спортивный вид.
Автомобиль LG
Подключенный беспилотный автомобиль LG похож на домашний офис на колесах. Премьера концепта состоялась на выставке CES в 2020 году, но в серию он пойдет только лет через десять. Автомобиль умеет распознавать пассажиров при помощи сканера лиц и запоминать индивидуальные настройки кресел. На персональных экранах пассажиры могут смотреть телешоу и фильмы с того места, на котором остановились, а под креслами спрятан поднос с закусками.
Google Firefly
Компания Waymo – автомобильное ответвление Google, которое с 2009 года занимается разработкой систем беспилотного управления. Самым известным продуктом компании на сегодняшний день являются Firefly, симпатичные автономные капсулы в форме жуков без руля и педалей. Их можно было часто встретить вокруг штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью, но проект в 2017 году проект законсервировали. Waymo продолжает разработку автономных технологий, но сейчас устанавливает оборудование на автомобили других компаний.
Шаттл Bosch IoT
Bosch не новичок в автомобильном мире, но он больше известен производством автомобильных запчастей и электроники, чем целых автомобилей. На выставке CES 2019 компания анонсировала концепцию маршрутного автобуса без водителя, в котором используется технология IoT. Маловероятно, что IoT Shuttle доберется до серийного производства. Вместо этого Bosch использует автомобиль в качестве испытательного стенда, чтобы продемонстрировать свои «мобильные сервисы» автопроизводителям и компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками.
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