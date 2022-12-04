6 самых полезных приложений для автомобилистов

Ранее мы писали Сэкономить топливо можно с помощью яйца. Спросите, как? В силу всем известных причин стоимость моторного топлива в Великобритании регулярно растет. Не привыкшим к ... Читать далее

Портал «Тарантас Ньюс» выбрал шесть наиболее полезных мобильных приложений для автомобилистов. Например, приложение «Красного Креста» содержит простые пошаговые инструкции и видео по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Здесь также можно проверить свои знания. Существуют мобильные приложения, которые помогают решать юридические вопросы. Здесь расскажут, как вести себя в трудной ситуации и общаться с полицией, напомнят о правах и помогут в решении любой проблемы на дороге.

Еще одна полезная категория приложений – штрафы ГИБДД. Функционал позволяет изучить постановление и сопутствующие фотоматериалы с нарушением, а также оплатить штраф онлайн. Приложения типа «Мой авто» помогут в учете авторасходов по нескольким категориям. Здесь также можно посмотреть, где расположен ближайший шиномонтаж, заправочная станция или автомойка.

Наконец, приложение «Яндекс.Заправки» помогает бесконтактно оплачивать заправку автомобиля, а приложение Parkopedia будет полезно в автопутешествиях, поскольку в нем собрана информация о платных и бесплатных парковках практически во всех странах.

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