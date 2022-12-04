6 самых полезных приложений для автомобилистов
Еще одна полезная категория приложений – штрафы ГИБДД. Функционал позволяет изучить постановление и сопутствующие фотоматериалы с нарушением, а также оплатить штраф онлайн. Приложения типа «Мой авто» помогут в учете авторасходов по нескольким категориям. Здесь также можно посмотреть, где расположен ближайший шиномонтаж, заправочная станция или автомойка.
Наконец, приложение «Яндекс.Заправки» помогает бесконтактно оплачивать заправку автомобиля, а приложение Parkopedia будет полезно в автопутешествиях, поскольку в нем собрана информация о платных и бесплатных парковках практически во всех странах.
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04.12.2022, 10:00
Mercedes EQT: премиальный двоюродный брат электрического Renault Kangoo по цене 45 410 евро
Несколько недель назад Mercedes официально представил новый T-Class. Основанный на том же шасси, что и Renault Kangoo III поколения, «немец» использует те же двигатели при внешнем стиле, максимально удаленном от образа своего французского двоюродного брата.Читать далее
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03.12.2022, 15:16
Информация для тех, кто собрался выехать за город и опробовать толщину льда
Скромный «минус» в атмосфере совсем не повод отправляться на загородные водоемы тестировать толщину ледяного покрова. Она еще слабая, мало что выдерживает. Читать далее
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03.12.2022, 13:08
Европейцам предложили компактный Jeep Avenger по серьезной цене (ждать его долго)
Марка Jeep открыла прием заказов на свою электрическую модель Avenger в ряде европейских стран. Пока доступна самая богато оснащенная комплектация, которая, например, в Германии стоит 39 900 евро. Базовая версия еще недоступна.Читать далее
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02.12.2022, 16:41
Автоледи установила вместо госномера табличку с нецензурным словом
Сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль с оскорбительным номерным знаком на одной из улиц города Туркестана, расположенного на юге Казахстана. Машина была зарегистрирована на женщину.Читать далее
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02.12.2022, 16:11
В декабре пройдет главное автомобильное событие года: для самых сильных, для тех, кто остался
9 декабря офлайн и онлайн состоится одна из самых главных автомобильных конференций года DealerUp 2.2, организатором которой выступает «Автомаркетолог». Лучшие эксперты автобизнеса и смежных областей поделятся своими уникальными знаниями, инсайтами и успешными кейсами.Читать далее
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02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
-
04.12.2022, 10:00
Mercedes EQT: премиальный двоюродный брат электрического Renault Kangoo по цене 45 410 евро
Несколько недель назад Mercedes официально представил новый T-Class. Основанный на том же шасси, что и Renault Kangoo III поколения, «немец» использует те же двигатели при внешнем стиле, максимально удаленном от образа своего французского двоюродного брата.Читать далее
-
03.12.2022, 15:16
Информация для тех, кто собрался выехать за город и опробовать толщину льда
Скромный «минус» в атмосфере совсем не повод отправляться на загородные водоемы тестировать толщину ледяного покрова. Она еще слабая, мало что выдерживает. Читать далее
-
03.12.2022, 13:08
Европейцам предложили компактный Jeep Avenger по серьезной цене (ждать его долго)
Марка Jeep открыла прием заказов на свою электрическую модель Avenger в ряде европейских стран. Пока доступна самая богато оснащенная комплектация, которая, например, в Германии стоит 39 900 евро. Базовая версия еще недоступна.Читать далее
-
02.12.2022, 16:41
Автоледи установила вместо госномера табличку с нецензурным словом
Сотрудники патрульно-постовой службы заметили автомобиль с оскорбительным номерным знаком на одной из улиц города Туркестана, расположенного на юге Казахстана. Машина была зарегистрирована на женщину.Читать далее
-
02.12.2022, 16:11
В декабре пройдет главное автомобильное событие года: для самых сильных, для тех, кто остался
9 декабря офлайн и онлайн состоится одна из самых главных автомобильных конференций года DealerUp 2.2, организатором которой выступает «Автомаркетолог». Лучшие эксперты автобизнеса и смежных областей поделятся своими уникальными знаниями, инсайтами и успешными кейсами.Читать далее
-
02.12.2022, 15:49
Обновленный Volkswagen ID.3 появится весной 2023 года
Volkswagen подтвердил премьеру обновленного ID.3, запланированную на весну 2023 года. В течение следующего года модель будет производиться не только на заводах компании в Цвиккау и Дрездене, но также на главном предприятии в Нижней Саксонии.Читать далее
- 4 659 000 РVolkswagen Multivan 2019 в Москве
- 6 262 920 РHyundai Palisade 2022 в Москве
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