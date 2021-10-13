60 лет стильному Volvo P1800: тайны разработки, королевский выбор и причем здесь Роджер Мур
Фото: Volvo Cars
Фото: Volvo Cars
Фото: Volvo Cars
Фото: Volvo Cars
Фото: Volvo Cars
Фото: Volvo Cars
До этого Volvo уже пробовала создать спортивный автомобиль, но тот, пластиковый, как говорит Пелле Петтерссон, вариант (P1900) потерпел неудачу и был выпущен всего в 67 экземплярах. Посему была поставлена задача подойти к новому проекту правильно и тщательно, потому как третий шанс вряд ли представится.
А сын-то – талант!
Руководителем проекта Volvo P1800 назначали Хелмера Петтерссона, человека, стоявшего за успешным автомобилем PV444. Для разработки нового спортивного автомобиля была выбрана итальянская компания Frua. Первый прототип был выставлен в Гетеборге в 1957-м. При этом почти никто не знал, что автомобиль был разработан шведом, имеющим тесные связи с проектом. Несколько разных дизайнеров анонимно представили свои рисунки на суд руководителей Frua. Победило предложение, тайно составленное Пелле Петтерссоном, сыном Хельмера, который в то время учился в Нью-Йорке. Тот факт, что Пелле Петтерссон был дизайнером P1800, компания Volvo держала в секрете почти 40 лет.
«Папа часто и подробно писал мне о том, что происходит в рамках проекта, - говорит Пелле Петтерссон. - Он давал понять, что я должен спроектировать спортивный автомобиль, и я начал украдкой подглядывать за его работой. У меня до сих пор сохранилось несколько хороших иллюстраций. То, что долгие годы мое имя, как создателя этой модели, было предано забвению, меня нисколько не печалило. Но когда пришло официальное признание, не скрою – был очень горд».
Лодочных дел мастер
Volvo P1800 с культовым дизайном от Пелле Петтерссона был запущен в производство в 1961 году и стал одним из самых удачных автомобилей в истории дизайнерских разработок Volvo. В компании не скрывают, что дизайн этой модели до сих пор оказывает влияние на деятельность бренда.
При этом сам Пелле Петтерсон более известен как первоклассный дизайнер парусных лодок. Кто в курсе темы, может по достоинству оценить модели Maxi 68, 77, Fenix, Alfa 24, Exotic и Nimbus 29 Nova. В общей сложности по чертежам Пелле было изготовлено более 85 000 лодок. «Спортивный автомобиль Volvo - изящное откровение с характерной линией вдоль борта, которая поднимается как волна, - говорит Пелле Петтерссон. - Она означает ловкость и движение вперед. В результате получается элегантное и спортивное небольшое купе, которое с годами становится только красивее».
От британской сборки пришлось отказаться
Что касается технической начинки P1800, то большую ее часть автомобиль позаимствовал у не менее известной модели Amazon. Основа – разработанный незадолго до того 4-цилиндровый 1,8-литровый двигатель B18 в спортивной версии мощностью 100 л.с. (при 5500 об/мин), который в 1968-м стал чуть мощнее (108 л.с.). Коробок было две на выбор – 4-ступенчатая механическая и 3-ступенчатый «автомат».
Volvo очень быстро росла в начале 1960-х годов, и у компании не хватало свободных мощностей для производства автомобилей. После тщательного поиска нашлись две британские компании, которые вызвались помочь: Pressed Stee занялась штамповкой кузовов, а Jensen Motors покраской и окончательной сборкой. К сожалению, первые 6000 автомобилей из Великобритании не отличались высоким качеством, и в 1963-м шведам пришлось перенести сборку на родину.
В 1971 году был представлен совершенно новый вариант кузова - 1800 ES. Хэтчбек с растянутой крышей и «задок» со стеклянным люком. Версия ES была разработана в Гетеборге и привлекла большое внимание покупателей, разделив аудиторию на два противоположных лагеря.
Пробег – полмиллиона километров
За пределами Скандинавии и, в целом Европы, Volvo P1800 стал настоящей знаменитостью благодаря Роджеру Муру, который управлял автомобилем в британском телесериале «Святой». Вообще-то создатели киноленты хотели видеть своего главного героя за рулем Jaguar, но, получив отказ от земляков отказ, обратились к Volvo – шведы были рады предоставить супермену свою технику.
Ныне здравствующий шведский король Карл XVI Густав не хотел быть хуже и приобрел в 1966 году стильный P1800 в качестве своего первого автомобиля, как только получил водительские права. В течение нескольких последующих лет король (а на тот момент наследный принц) ездил на P1800, прежде чем переключиться на P1800 ES, а затем на Porsche 911 Targa. Шведскому венценосцу вторил и король Иордании, который также выбрал для себя Volvo P1800.
Некоторые экземпляры Volvo P1800 живы и по сей день. Так, например, американец Ирв Гордон успел проехать на своем P1800 515 000 миль, прежде чем скончался в прошлом году. Ему пришлось лишь единожды заменить двигатель B18, когда на одометре красовалась цифра 400 000 миль.
О чем многие не догадываются, так это о том, что Volvo P1800 был доступен и в виде очень красивого кабриолета. Открытые автомобили были произведены американским дилером Volvo Volvoville на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. В общей сложности удалось собрать около 30 автомобилей в период с 1964 по 1969 годы, после чего Volvo вынудила дилера прекратить выпуск «кабриков».
Современнику добавили углеродного волокна
В 2020 году Volvo P1800 был в своем роде возрожден. С оригинальным автомобилем 1960-х 990-килограммового современника роднят стойки крыши, ручной тормоз, стеклоочистители да петли на капоте. Современная интерпретация P1800 выполнена из углеродного волокна компанией Cyan Racing. 1,8-литровые 100-сильные моторы B18 заменены 2-литровым двигателем Vea с турбонаддувом, который выдает 420 л.с. (455 Нм при 7700 об/мин).
Мотор обеспечивает ту же линейную мощность и кривую крутящего момента, что и атмосферный собрат. Оно и понятно: целью был опыт вождения 1960-х, только с большей мощностью и лучшей точностью. Добавлены регулируемые амортизаторы.
Коробка передач 5-ступенчатая механическая, обеспечивает ощущение, аналогичное оригинальному Volvo P1800, но более мощное и точное. Автомобиль, конечно же, заднеприводный с независимой подвеской облегченного типа, в конструкции которой применены двойные поперечные рычаги и регулируемые амортизаторы. Колеса 18-дюймовые Pirelli P Zero. Тормозные диски - с четырехпоршневыми суппортами «по кругу». Ценник - 5 млн шведских крон (495 тыс. евро).
P.S. Всего было произведено 39 414 экземпляров Volvo P1800 (версии 1800 S 1800 E 1800 ES).
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