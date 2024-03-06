60-летняя женщина не справилась с УАЗом и погибла
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
От удара о дерево у внедорожника покорежило всю левую сторону в районе водительского сиденья. Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее взрослую пассажирку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ребенок отделался ушибами и ссадинами. В настоящее время полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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08.02.2024, 14:23
Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
-
17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
20.12.2023, 14:04
УАЗ рассказал о работе над обновлением «Патриота»: на подходе дизель
Первая информация о готовящемся рестайлинге внедорожника УАЗ «Патриот» появилась в августе 2023 года. Обновление затронет не только внешность модели, но и техническую часть. Журналисты выяснили интересные подробности.Читать далее
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