60-летняя женщина не справилась с УАЗом и погибла

08.02.2024, 14:23

Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской

Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее