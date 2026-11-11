Чем грозит поездка за границу на авто, угнанном, но легализованном через суд?

Как перед покупкой проверить, не числится ли иномарка в розыске Интерпола?

МВД добилось исключения из международного розыска 665 машин, связанных с Германией и Канадой. Однако регистрация в России не всегда дает возможность перепродать автомобиль или без риска выехать за границу. Юристы объяснили, где сохраняются угрозы для владельца.

МВД добилось исключения из международного розыска 665 машин, связанных с Германией и Канадой. Однако регистрация в России не всегда дает возможность перепродать автомобиль или без риска выехать за границу. Юристы объяснили, где сохраняются угрозы для владельца.

Российские номера не гарантируют спокойной поездки за границу: судебное разрешение на учет само по себе не прекращает международный розыск. Владельцу важно выяснить, удалили ли запись из базы Интерпола или машину лишь допустили к эксплуатации в России.

По данным МВД, российские правоохранительные органы выявили в стране 813 автомобилей, находившихся в розыске по инициативе Германии и Канады; 665 машин уже сняли с контроля. По немецкому направлению количество разыскиваемых автомобилей сократилось на 108. Как сообщает Autonews.ru, речь идет о машинах, сведения о которых российские правоохранительные органы передали Интерполу. По словам председателя Московского общества защиты потребителей Антона Недзвецкого, после обращения МВД бюро Германии и Канады сами удалили часть записей. МВД сообщило и о восстановлении прямого взаимодействия с Канадой: канадская сторона стала подтверждать актуальность розыска или снимать автомобили с учета. С сентября 2025 года она вновь предоставляла российской стороне необходимые ответы. Эти показатели относятся к выявленным в России автомобилям и сами по себе не подтверждают законность происхождения каждой машины или отсутствие других претензий.

По заявлению МВД, Германия перестала отвечать на запросы о подтверждении актуальности сведений весной 2022 года. После этого российское ведомство обратилось к Генеральному секретариату Интерпола по поводу устаревших или неподтвержденных записей. Немецкое издание n-tv передавало позицию российского МВД: Германия прекратила отвечать на запросы весной 2022 года.

Решение касается только розыска по инициативе этих двух стран. Если запрос поступил от другого государства, сведения остаются в базе, а розыск продолжается.

Учет и право на продажу - разные вопросы

В России уже были случаи, когда суды разрешали регистрировать автомобили, остававшиеся в международном розыске. Адвокат Сергей Радько привел пример спора, рассмотренного Верховным судом: покупатель доказал добросовестность сделки, после чего суд обязал ГАИ снять запрет на регистрационные действия и допустить машину к эксплуатации. Международную запись это решение не отменило.

В октябре 2026 года Верховный суд поддержал снятие запрета на регистрацию автомобиля из Санкт-Петербурга, объявленного Германией в международный розыск. По данным РАПСИ, суды нижестоящих инстанций сочли сведения о хищении неподтвержденными и предположительными. МВД указывало, что не вправе самостоятельно снять запрет: такое решение должно исходить от государства, инициировавшего розыск, либо запрет могут снять после истечения срока хранения соответствующей информации. Решение суда о регистрации не означает автоматического удаления международной записи.

Если страна-инициатор действительно удалила автомобиль из базы, основание для отказа в регистрации по этому пункту должно исчезнуть. Машину можно поставить на учет и продать. Иная ситуация возникает, когда право ездить по российским дорогам получено через суд, а международный розыск формально продолжается: юрист Юрий Капштык считает, что до выяснения обстоятельств такую машину продавать нельзя.

Даже после удаления международной записи могут сохраниться другие претензии. По словам Недзвецкого, страна-инициатор вправе продолжать национальный розыск. Прежний владелец или выплатившая ему страховое возмещение компания могут потребовать автомобиль через суд. За рубежом машину могут объявить в розыск повторно, если появятся новые обстоятельства.

Проверка перед покупкой и поездкой

Автомобиль проверяют по VIN через официальный сервис Госавтоинспекции. Сведения о действующей международной записи обычно поступают туда через Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. У частных лиц нет прямого доступа к базе Интерпола; Недзвецкий советует направить в НЦБ письменный запрос с VIN и документами о праве собственности.

При отказе в регистрации стоит получить письменное решение ГАИ. Оно понадобится для обращения в ведомства или суд. Если запись из международной базы уже удалили, а сведения в российских системах не обновились, владелец может запросить у НЦБ подтверждение прекращения розыска.

Если запись сохраняется, собственник может попросить НЦБ запросить у инициатора подтверждение розыска или обратиться в комиссию по контролю за файлами Интерпола. Отказ ГАИ разрешено оспорить административным иском по главе 22 Кодекса административного судопроизводства. На обращение отводится три месяца с момента, когда владелец узнал о нарушении своих прав. Практика по таким делам неоднородна: суды принимали решения как в пользу автомобилистов, так и против них.

Оплата посреднику не гарантирует удаления сведений. Недзвецкий напомнил: МВД предупреждало, что посреднические услуги не могут гарантировать исключение данных из баз.

За границей последствия зависят от статуса записи. После ее удаления риск обнаружить действующий международный розыск должен исчезнуть, но сложности полностью исключить нельзя: сведения о национальном розыске Германии могут сохраняться в Шенгенской информационной системе. Если же автомобиль зарегистрировали в России по решению суда, а международный розыск продолжается, риск задержания остается высоким, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

За рубежом дальнейшую судьбу задержанной машины решают местные правоохранительные органы и суды. Российское свидетельство о регистрации или решение российского суда не обязывает их вернуть автомобиль. Недзвецкий советует обратиться к местному адвокату и передать ему документы на машину, включая договор купли-продажи и таможенную декларацию, а при наличии - подтверждение НЦБ о снятии розыска. Можно также попросить местное бюро Интерпола проверить статус записи.

Если автомобиль изымут на законных основаниях, покупатель может добиваться возмещения убытков от продавца по п. 1 ст. 461 Гражданского кодекса. Продавец отвечает за изъятие товара по причинам, возникшим до продажи, кроме случаев, когда покупатель знал или должен был знать о них. Перед покупкой подержанной машины правовая проверка остается отдельной задачей наряду с технической диагностикой. О другом эксплуатационном риске можно прочитать в разборе зимних проблем.

По данным МВД, с 2022 года в России обнаружили около 1,5 тыс. автомобилей, находившихся в международном розыске. Недзвецкий предупреждает: если для регистрации появится понятный механизм, недобросовестные импортеры могут попытаться им воспользоваться. Радько опасается, что слишком широкая легализация создаст условия для ввоза новых машин, разыскиваемых за рубежом. Капштык не считает, что судебное решение автоматически открыло подобный путь, но допускает пересмотр порядка, если количество подобных автомобилей начнет расти.