7 частых неполадок в машине, на которые не обращают внимание
Свечи зажигания
На необходимость их замены могут указывать непривычно громкая работа двигателя, неравномерная работа на холостом ходу, проблемы с запуском.
Низкий заряд аккумулятора
Если ваш автомобиль с трудом заводится, или вовсе не желает заводиться, вам пора заряжать аккумулятор. В некоторых случаях момент уже упущен и аккумулятор пора менять.
Топливная система
Иногда можно заметить писк, который издает ваш автомобиль во время движения. А еще разгон вдруг стал не таким плавным, как прежде, появились еле заметные рывки в обычных условиях вождения. Чаще всего, это связано с нарушением работы топливной системы – забитый фильтр, форсунки или топливный насос. Необходимо провести очистку топливной системы прежде, чем это приведет к более серьезным проблемам.
Расход топлива
Если вам кажется, что вы стали чаще обычного заправлять машину, начните следить за расходом топлива. Записывайте, сколько горючего вы залили в бак и сколько километров проехали. Разделив пройденное расстояние на литры залитого топлива, вы узнаете расход. Если он постоянно растет, то у вас явно проблема, и не только с тратами на бензин.
Причин увеличившегося расхода топлива может быть много – от неисправных свечей зажигания до негерметичной крышки бензобака, вам необходимо выяснить, что не так в вашем случае и исправить это.
Скрипящие тормоза
Появление скрипов в тормозах обычно говорит, что их пора менять. Если же заскрипели новые тормоза, то, вероятно, их нужно промыть от скопившейся грязи.
Вибрация руля
Не стоит думать, что руль дребезжит из-за качества дороги или просто потому, что ваша машина старая. Причин у этой вибрации может быть много: отсутствие балансировки колес, проблема с тормозными механизмами или износ элементов подвески.
Пробуксовка АКПП
Если переключение передач на механике вполне может быть ощутимым, то для автоматической трансмиссии это не является нормой. Переключение передач на АКПП всегда должно быть гладким и неразличимым. Заметив пробуксовку АКПП, проверьте уровень трансмиссионной жидкости и обратитесь в сервис. Если проблему сразу не решить, можно попасть на очень дорогостоящий ремонт.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 400 000 РCitroen Jumper 2012 в Москве
- 1 800 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 441 000 РHyundai Elantra 2017 в Москве
- 710 000 РFord Mondeo 2013 в Москве
- 1 670 000 РNissan Teana 2014 в Москве
- 5 450 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 3 510 000 РMercedes GL-класс 2012 в Москве
- 3 480 000 РMercedes GLA 2018 в Москве
- 490 000 РRenault Symbol 2006 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий