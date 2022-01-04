7 крутых моделей, покинувших рынок в 2021 году
Volkswagen Amarok
Пикап, новое поколение которого появится в 2022 году, в России больше мы не увидим. Весной 2021 года продажи были остановлены, тогда все надеялись, что это временно. Но в компании решили иначе.
JAC S5
Недорогой кроссовер в России не слишком хорошо покупали – всего 134 машины за полгода – так что уход этого автомобиля был ожидаем. Не помогла росту популярности даже интересная цена – от 1,1 млн рублей.
Haval H5
Еще один «китаец», ушедший с нашего рынка: прямой конкурент «Патриота» выпускался на заводе в Туле. Собственно, причина ухода как раз в конкуренции – китайский внедорожник стоил почти в два раза дороже «Патриота» и конкурировать с ним был не в силах. Летом бренд объявил о прекращении производства модели в РФ.
Honda Pilot
Как известно, бренд в принципе намерен оставить на нашем рынке только мотоциклы и различную силовую технику, так что «Пилот» был предпоследней моделью, ушедшей с российского рынка. А в 2022 году мы лишимся и Honda СR-V.
Mazda CX-30
Еще один компактный кроссовер из Японии, который мы больше не увидим в продаже в России. Новинку собирали на заводе во Владивостоке и стоила топовая версия с полным приводом от 2,2 млн рублей. Среди основных причин прекращения выпуска модели осенью 2021 года называли дефицит микрочипов.
Foton Sauvana
Ряды покинувших российский рынок в 2021 году пополнил и этот китайский внедорожник. Причем ушла не только модель, но и сам бренд. За 2021 год было продано всего 33 машины, при стоимости всего 1,6 млн рублей это очень низкий спрос. Возможно, Foton в будущем вернется на российский рынок, но когда и с какими машинами – неизвестно.
Volkswagen Jetta
Модель седьмого поколения продержалась на нашем рынке чуть больше года. С самого начала спрос был не слишком высок, а за 8 месяцев 2021 было продано лишь 598 машин. Не помогла изменить ситуацию даже рекомендованная стоимость от 1,8 млн рублей, впрочем, итоговая цена у дилеров могла сильно отличаться.
- 1 690 000 РVolkswagen Amarok 2012 в Москве
- 830 000 РVolkswagen Jetta 2012 в Москве
- 795 000 РVolkswagen Jetta 2012 в Москве
- 1 610 000 РVolkswagen Jetta 2018 в Москве
- 1 780 000 РHonda Pilot 2012 в Москве
- 1 790 000 РVolkswagen Jetta 2018 в Москве
- 860 000 РVolkswagen Jetta 2011 в Москве
- 985 000 РVolkswagen Jetta 2014 в Москве
- 1 650 000 РVolkswagen Amarok 2013 в Москве
- 2 495 000 РVolkswagen Amarok 2016 в Москве
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