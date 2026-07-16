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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 08:28

7 моделей электровелосипедов: сравнение характеристик и нюансы выбора

7 моделей электровелосипедов: сравнение характеристик и нюансы выбора

Как не ошибиться с выбором: 7 популярных моделей электровелосипедов для города и работы

7 моделей электровелосипедов: сравнение характеристик и нюансы выбора

Электровелосипеды уверенно занимают место среди городского транспорта, предлагая экономию времени и средств. В обзоре - семь популярных моделей с разными характеристиками, чтобы выбрать подходящий вариант стало проще именно сейчас.

Электровелосипеды уверенно занимают место среди городского транспорта, предлагая экономию времени и средств. В обзоре - семь популярных моделей с разными характеристиками, чтобы выбрать подходящий вариант стало проще именно сейчас.

Электровелосипеды перестали быть экзотикой и стали частью городской среды. Их выбирают за простоту обслуживания, отсутствие необходимости в водительских правах и возможность сэкономить на транспорте. Однако разнообразие моделей сбивает с толку: различия в мощности, емкости батареи, типах тормозов и рам, а также широкий разброс цен на маркетплейсах заставляют людей задуматься о правильном выборе.

В этом материале собраны семь востребованных моделей, пользующихся спросом у российских покупателей. Для каждой указаны основные параметры: мотор, аккумулятор, рама, тормоз, вес и оптимальные условия использования.

Электровелосипед Lorak E-550 29 — универсальный вариант с 500-ваттным мотором и стальной рамой. Колеса 29 дюймов создают впечатление классического велосипеда, семискоростная трансмиссия помогает справляться с подъемами. Смешанная тормозная система (гидравлика сзади, барабан спереди) обеспечивает надежность в дождь. Весит около 22 кг, что позволяет без труда заносить его в подъезд. Подойдет тем, кто ищет надежный велосипед с электроподдержкой для работы или города без переплат за лишние функции.

Eltreco Flex — компактная городская модель с 500-ваттным двигателем и аккумулятором 36 В/10 А·ч. Колеса 20 дюймов делают велосипед маневренным и удобным для хранения, но на неровном покрытии комфорт ниже, чем у моделей с большими колесами. Прочная стальная рама и вес 23 кг — оптимальный баланс для городских условий. Запас хода — до 60 км, тормоза — гидравлический диск сзади и барабан спереди. Модель конкурирует с Gelbert Ran Star 1 ST, но выигрывает по прочности и цене, хотя уступает в скорости и маневренности.

GIFU K6 48V/500W — складной электровелосипед с усиленной рамой и мотором 500 Вт. Съемный аккумулятор на 15,6 А·ч обеспечивает пробег до 58 км, максимальная скорость достигает 36 км/ч. Велосипед легко складывается за несколько секунд, что удобно для хранения и транспортировки. Весит 18–20 кг, что делает его одним из самых легких среди мощных складных моделей. Тормоза — гидравлика сзади, спереди — барабан, конструкция защищена от влаги и пыли. Хороший выбор для курьеров и тех, кто ежедневно ездит по городу.

ACID E8-10A — одна из самых компактных складных моделей, весит около 28 кг. Благодаря складным педалям, рулю и раме велосипед помещается даже в небольшой багажник. Мотор 400 Вт и аккумулятор 48 В/10 А·ч обеспечивают пробег до 50 км, ограничитель скорости можно снять для разгона до 45 км/ч. Колеса 14 дюймов рассчитаны на асфальт, модель для бездорожья не подходит. Есть фонари и громкий стоп-сигнал. Подойдет тем, кому важны минимальные габариты для хранения в квартире или офисе.

Kugoo V1 Pro — вариант для тех, кто ценит простоту и тишину. Мотор 400 Вт, облегченная алюминиевая рама (вес 25 кг), вертикальная посадка и мягкое седло делают поездку комфортной для новичков. Управление понятное, лишней электроники нет. Идеален для первых шагов в мире электровелосипедов и для обычных условий эксплуатации.

Maikaolin Monster H-8 60В/20Ач — самая мощная и грузоподъемная модель в подборке. Стальная рама выдерживает до 200 кг, двигатель 1150 Вт разгоняет до 56 км/ч, аккумулятор 48 В/20 А·ч обеспечивает запас хода до 70 км. Амортизация жесткого хвоста и дисковые гидравлические тормоза делают поездку комфортной даже по разбитым дорогам. Вес — 48 кг, зато устойчив на скорости. Оптимален для грузоперевозок и дальних маршрутов.

Kugoo Kirin V4 Pro 240Вт, 48В/15,6Ач — самая укомплектованная городская модель. Мотор 750 Вт, скорость до 50 км/ч, запас хода — 50 км. Передняя и задняя подвеска, дисковые тормоза, семь скоростей, колеса 20 дюймов на стальных ободах. В комплекте есть все необходимое: крылья, подножка, фара, стоп-сигнал, поворотники, зеркала. Вес — 39 кг, но благодаря складной раме велосипед можно перевозить в багажнике.

Перед покупкой важно учитывать вес, тип тормозов (гидравлика предпочтительнее), наличие съемного аккумулятора и запас хода с учетом веса и маршрута. 

Интерес к электровелосипедам в России растет, что подтверждается не только статистикой продаж, но и появлением новых моделей с улучшенными характеристиками

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