7 распространенных причин, почему машина не заводится
Сдохший аккумулятор
Это почти так же очевидно, как пустой бензобак, но случается реже. При наличии тестера можно проверить, есть ли вообще заряд в аккумуляторе. Также можно «прикурить» ваш аккумулятор от другого автомобиля, если есть провода.
Коррозия контактов аккумулятора
Если клемы и контакты батареи покрылись белым налетом, это значит что на них конденсировались пары электролита, что вызвало электрохимическую коррозию, и теперь их придется чистить. Для этого есть специальные средства. Но если у вас нет опыта по очистке контактов аккумулятора, то лучше посоветуйтесь со специалистами.
Неисправный стартер
Стартер раскручивает вал вашего двигателя, если он вышел из строя, завести машину вам не удастся.
Ремень ГРМ
Если у вас порвется ремень ГРМ, вы никуда не поедете. Он обеспечивает открытие и закрытие клапанов двигателя с определенным интервалом, чтобы они никогда не соприкасались с поршнями. Обычно менять ремень ГРМ советуют раз в 5 лет, но все зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля. Если вы проезжаете 100 тыс. км за 2 года, то ремень ГРМ следует менять раз в 2 года.
Неисправность крышки трамблера
Отвечает за передачу напряжения от катушки зажигания двигателя к свечам зажигания. Она может прогореть от постоянной утечки тока на массу по ее поверхности, в ней образуется трещина, иногда едва различимая на глаз. В итоге до свечи напряжение уже не дойдет. В этом случае придется заменить крышку. Но наличие влаги и грязи на крышке приводит к такому же эффекту, тут поможет сухая тряпка – протрите крышку и ток пойдет на свечи.
Неисправная катушка зажигания
Неисправная катушка не сможет преобразовать низковольтный ток в высоковольтный, который необходим для получения искры зажигания. Проверить ее можно с помощью мультиметра, нормальным сопротивлением вторичной обмотки остывшей катушки считается 300-400 кОм.
Засорившийся топливный фильтр
Забитый фильтр мешает поступлению топлива в нужном объеме. Если проблема именно в нем, то поможет замена фильтра на новый.
- 1 290 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
- 820 000 РHyundai Solaris 2014 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий