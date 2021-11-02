7 самых ненужных опций в современной машине
Компания AutoPacific провела исследование среди 90 тысяч водителей, им было предложено выбрать наиболее востребованные опции в машине. Перед вами список автомобильных опций, набравших меньше всего голосов. За эти функции и системы мало кто готов платить.
Проекция с дополненной реальностью
Дополненная реальность все активнее входит в нашу жизнь, вот и автопроизводители решили внедрить функцию проецирования на лобовое стекло. Считается, что проецирование информации с дорисовкой неких объектов должно упростить процесс управления машиной. А вывод на лобовое стекло информации о звонках и сообщениях, позволит водителю не отвлекаться от дороги. Возможно, в будущем эта технология станет базовой потребностью, а пока за нее готовы платить не более 14% опрошенных.
Электронная оптимизация шума двигателя
Пока одни автовладельцы активно юзают систему шумоподавления, некоторые голосуют за систему оптимизации шума двигателя. То есть не нравится им ровный гул их полуторалитрового движка, а хочется почувствовать себя, например, за рулем восьмицилиндрового агрегата. Таких энтузиастов среди 90 тысяч опрошенных оказалось всего 13%, остальные точно не станут искать машины с такой опцией.
Шопинг через приложения информационной системы машины
Когда-то и покупки через смартфон казались безумием. Так что, может быть, со временем приобретение товаров через автомобиль станут популярной функцией. Но не сейчас. Пока такая возможность привлекает лишь 12% участников опроса.
Использование биометрии в машине
Если раньше машина могла считывать отпечатки пальцев владельца, то теперь может узнать его по голосу, отсканировать лицо и сетчатку глаза, в общем всесторонне убедиться, что севший за руль реально тот самый хозяин. Более того, современные системы не только стоят на страже безопасности авто, они способны замечать изменения в самочувствии водителя и своевременно посылать сигнал тревоги. Спору нет, опция шикарная, отпугивает пока только ее стоимость. Вероятно, по этой причине лишь 9% водителей считают необходимым наличие функции контроля биометрии в своей машине.
Управление жестами
Еще одна функция, чья необходимость кажется водителям сомнительной. Лишь 9% считают ее полезной, остальные точно не станут искать машину с подобным функционалом. Конечно, иногда подать команду простым жестом бывает необходимо, например, сбросить входящий вызов или переключить трек в плейлисте, причем не отвлекаясь от дороги. Но в целом это скорее необязательная опция, которую не каждый захочет осваивать.
Консьерж-сервис
Такое необычное название получила опция, позволяющая быстро соединиться с оператором, который с готовностью расскажет вам о погоде, поможет с бронированием гостиницы, столика в ресторане и тому подобными вещами. Нужным сервис считают только 7% водителей, остальные склонны придерживаться мнения, что если бы не присутствие опции в базовой комплектации с бесплатной подпиской на пару лет, то вряд ли бы они сами захотели устанавливать ее в машине.
Автономное движение или водитель без руля
В сущности, речь идет об автопилоте. Почему-то за эту функцию высказались лишь 7% водителей, остальные не хотят выпускать управление из своих рук. Ну или цена опции их пока пугает. Ведь летают же пилоты авиалайнеров на автопилоте. Может, когда-нибудь и водители наземного транспорта со спокойной душой передадут управление машине, а сами будут наслаждаться поездкой?
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