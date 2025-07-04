7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года
Второе место занял Changan UNI-S / CS55 Plus (3 023 единицы; -23,2%), а замкнул первую тройку белорусский Belgee X50 с результатом 2 713 проданных автомобилей (-16,4%). Четвертое место в рейтинге досталось Chery Tiggo 4, который впервые в истории вошел в ТОП-5 самых популярных кроссоверов в России. В июне было продано 2 472 таких автомобиля. Пятую позицию занял Geely Monjaro (2 438 шт., -38%).
Замыкают список отечественные внедорожники – Niva Legend и Niva Travel. Первая разошлась тиражом в 2 416 экземпляров (-20,7%), вторая – 2 105 экземпляров (-40,1%). Интересно, что из семи лидеров только три модели показывают снижение менее чем на 25%. Все они новички на рынке: Belgee X50, Chery Tiggo 4 и Changan UNI-S / CS55 Plus. Остальные участники списка столкнулись с более заметным падением спроса.
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«Известия» протестировали Lada Niva Sport: главные достоинства и недостатки «зажигалки»
Lada Niva, которая уже почти полвека остается символом отечественного внедорожника, впервые получила спортивную версию под названием Sport. Изменения оказались самыми масштабными за всю историю модели: автомобиль получил новый двигатель, модернизированную заднюю подвеску и улучшенный интерьер.Читать далее
-
01.07.2025, 17:25
Представлен новый 1,8-литровый мотор для Lada Niva: главные особенности
На смену проверенному 1,7-литровому двигателю в семействе Lada Niva осенью 2025 года придет новый 1,8-литровый агрегат мощностью 90 л.с. и крутящим моментом до 153 Нм. На презентации нового мотора АвтоВАЗ рассказал о его главных особенностях.Читать далее
-
01.07.2025, 16:20
Новый двигатель и LED-оптика: АвтоВАЗ назвал стоимость обновленной «Нивы»
АвтоВАЗ официально объявил сроки начала продаж рестайлинговой версии внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится у дилеров в четвертом квартале 2025 года. Ориентировочные цены уже известны.Читать далее
-
30.06.2025, 06:41
Названы 5 самых дешевых новых внедорожников в России в июне 2025 года
В условиях сложного климата и неравномерного качества дорожного покрытия полноприводные внедорожники пользуются популярностью у российских автолюбителей, хотя и стоят дороже своих моноприводных «братьев». В список самых доступных моделей вошли как отечественные машины, так и один представитель китайского автопрома.Читать далее
-
05.07.2025, 06:59
Транспортные музеи Петербурга: где старые автобусы рассказывают сказки, а поезда летают в будущее»
Летние каникулы – время для открытий, и Петербург предлагает юным любителям техники и истории окунуться в мир автомобильных, железнодорожных и трамвайных тайн. В городе работают четыре уникальных музея, где можно не просто посмотреть на старинные машины, но и «примерить» на себя роль машиниста поезда или пассажира ретро-вагона.Читать далее
-
04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
04.07.2025, 14:10
Петербург переживает сильнейшее наводнение: уровень воды превысил 180 см, парки и сады закрыты
Утром 4 июля 2025 года на петербургской дамбе зафиксирован подъем воды до рекордного для июля уровня – более 180 см. Если бы не комплекс защитных сооружений, очередного катастрофического наводнения было бы не избежать.Читать далее
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