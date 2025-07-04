7 самых популярных новых кроссоверов в России в июне 2025 года

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В марочном зачете лидерство сохраняет Lada – доля отечественного бренда составила 27%, или 24 165 проданных машин. Однако именно кроссоверы, а не бюджетные седаны, определяют тренды: Haval Jolion остается самой популярной иномаркой и самой продаваемой моделью в сегменте SUV. В июне 2025-го было реализовано 3 606 таких кроссоверов, хотя относительно июня 2024 года показатель снизился на 48,4%.

Второе место занял Changan UNI-S / CS55 Plus (3 023 единицы; -23,2%), а замкнул первую тройку белорусский Belgee X50 с результатом 2 713 проданных автомобилей (-16,4%). Четвертое место в рейтинге досталось Chery Tiggo 4, который впервые в истории вошел в ТОП-5 самых популярных кроссоверов в России. В июне было продано 2 472 таких автомобиля. Пятую позицию занял Geely Monjaro (2 438 шт., -38%).

Фото: Haval

Замыкают список отечественные внедорожники – Niva Legend и Niva Travel. Первая разошлась тиражом в 2 416 экземпляров (-20,7%), вторая – 2 105 экземпляров (-40,1%). Интересно, что из семи лидеров только три модели показывают снижение менее чем на 25%. Все они новички на рынке: Belgee X50, Chery Tiggo 4 и Changan UNI-S / CS55 Plus. Остальные участники списка столкнулись с более заметным падением спроса.

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