7 симптомов засорившегося топливного фильтра
Машина с трудом заводится
Поскольку двигателю, чтобы завестись, требуется топливо, а забитый грязью фильтр нарушает его подачу, могут быть проблемы с запуском мотора. После нескольких попыток двигатель обычно удается завести. Те же проблемы могут быть связаны с разряженным аккумулятором и неисправным стартером, так что прежде чем менять фильтр, стоит исключить другие варианты.
Перебои в работе двигателя
Наиболее характерны они, когда двигателю приходится прилагать больше усилий, например, при перевозке груза или при подъеме в гору. Забитый фильтр не позволяет двигателю получать нужный объем топлива, поэтому случаются осечки в работе. У старых машин проблема может возникать чаще, причем даже на холостом ходу. Также машина может глохнуть или трястись на самых разных скоростях.
Снижение мощности двигателя
Каждый водитель знает, на что способен его автомобиль. Поэтому заметить, что двигатель перестал справляться с привычными задачами, будет легко. Проще всего увидеть это при подъеме в гору, особенно на груженной машине, двигатель будет работать с трудом.
Глохнет двигатель
Причин у этой проблемы может быть много, среди них и забитый грязью топливный фильтр. Если вы давно или вообще ни разу его не меняли, то прежде чем паниковать из-за сломавшегося двигателя, проверьте состояние топливного фильтра.
Выросший расход топлива
Несмотря на то, что засорившийся фильтр ухудшает подачу топлива в двигатель, он же может служить причиной роста расхода топлива. Двигатель, не получая достаточно топлива, посылает сигнал насосу увеличить подачу, в итоге она получается нестабильной и иногда избыточной.
Загорается сигнал Check engine
ЭБУ фиксирует проблему в работе двигателя, которая возникает при засорившемся фильтре, и на приборной панели появляется сигнал неисправности двигателя или код обнаруженной ошибки. При этом проблема может быть связана и с чем-то другим, например, неисправным датчиком кислорода или сенсора воздушного потока. Но забитый топливный фильтр вполне может быть одной из причин нарушения работы двигателя, о которой сообщают «электронные мозги» машины.
Вышедший из строя топливный насос
Пытаясь продавить топливо через забитый фильтр, насос работает на пределе возможностей. Неудивительно, что в какой-то момент он выйдет из строя, если вы будете игнорировать проблему с фильтром. Перед тем как ремонтировать или менять топливный насос, стоит убедиться, что причина была не в грязном фильтре иначе поломка может повториться.
Менять или можно промыть
Ресурс топливного фильтра составляет минимум 30 тыс. км пробега, максимум 90 тыс. км. Некоторые водители считают возможным промывку фильтра с помощью ацетона, керосина и воздушного компрессора. Но учтите, что при этом вы не получите фильтр с обнуленным ресурсом службы, он проработает еще какое-то время, но выйдет из строя раньше, чем новый.
Промывка возможна лишь в тех ситуациях, когда невозможно заменить фильтр новым.
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