7 советов, которые продлят жизнь роботизированной коробке передач

Ранее мы писали С какой коробкой передач лучше выбрать подержанную машину: мнение технического эксперта Выбирая автомобиль на вторичном рынке, важно обратить внимание на тип и техническое состояние коробки передач ... Читать далее

Журналисты портала «Тарантас Ньюс» поговорили с техническими экспертами и обратили внимание на 7 моментов, от которых напрямую зависит бесперебойная работа роботизированной коробки передач. Часть из них подходит для всех автоматических КПП: надо регулярно менять масло, придерживаться спокойного стиля вождения, а также отказаться от пробуксовок и буксировки. Кроме того, на автомобилях с «роботом» рекомендуется во время остановок продолжительностью более 10–20 секунд переводить селектор КПП в нейтральное положение и отказаться от движения накатом.

Также в пробках лучше переводить КПП в ручной режим, чтобы избежать перегрева и уменьшить износ. Хотя на многих последних моделях роботизированные коробки уже адаптированы к движению в пробках. Еще один момент, на который следует обратить внимание – работа с педалью тормоза. При остановке и переключении режимов тормоз надо выжимать полностью. При недостаточном давлении на педаль, диски сцепления не размыкаются до конца и быстрее изнашиваются.

Наконец, многие роботизированные КПП имеют отдельный радиатор для охлаждения масла. Мелкие соты радиатора быстро засоряются, эффективность охлаждения масла снижается и возрастает риск перегрева. Радиатор рекомендуется промывать несколько раз в год.

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