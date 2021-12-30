7 советов начинающим водителям
Получив права, в первое время следует избегать оживленных магистралей и частых перестроений. Быть вежливым по отношению к другим участникам дорожного движения. Не отвлекаться от дороги не только на смартфон, но и на разговоры с пассажирами или настройки медиасистемы. Важно внимательно следить за другими водителями. Если автомобиль на соседней полосе начинает активно тормозить, надо тоже сбавить скорость. Возможно водитель заметил какое-то препятствие или впереди пешеходный переход, по которому идет человек.
Не выкручивайте руль на перекрестке, так при ударе сзади автомобиль не выкатится на полосу встречного движения. Проезжать лужи спокойно, это позволит избежать аквапланирования и повреждения колеса в глубокой яме или открытом люке. На случай неприятностей, полезно возить с собой медицинскую аптечку, огнетушитель, минимальный набор инструментов и запасное колесо.
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