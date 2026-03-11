ЛуАЗ-969 — первый советский внедорожник, который не боялся бездорожья и опережал УАЗ-469

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 18:38

ЛуАЗ-969: Первый советский переднеприводный автомобиль, который не боялся бездорожья

ЛуАЗ-969: Первый советский переднеприводный автомобиль, который не боялся бездорожья

ЛуАЗ-969 — первый советский внедорожник, который не боялся бездорожья и опережал УАЗ-469

ЛуАЗ-969: Первый советский переднеприводный автомобиль, который не боялся бездорожья

ЛуАЗ-969 часто недооценивали, но эксперты выделяют семь причин, по которым этот внедорожник превосходил УАЗ-469 на сложных трассах. Легкий вес, независимая подвеска и уникальная конструкция сделали его настоящей находкой для армии и любителей бездорожья. Почему эти особенности актуальны и сегодня - разбираемся в деталях.

ЛуАЗ-969 часто недооценивали, но эксперты выделяют семь причин, по которым этот внедорожник превосходил УАЗ-469 на сложных трассах. Легкий вес, независимая подвеска и уникальная конструкция сделали его настоящей находкой для армии и любителей бездорожья. Почему эти особенности актуальны и сегодня - разбираемся в деталях.

ЛуАЗ-969 — автомобиль, который часто остается в тени более известных внедорожников, однако именно он стал первым отечественным серийным автомобилем с передним приводом. Платформа ЛуАЗа изначально проектировалась с приоритетом на передний привод, в то время как задняя ось подключалась только при необходимости. Несмотря на ироничное прозвище «еврейский броневик», эта машина заслужила уважение среди знатоков благодаря своим выдающимся внедорожным качествам.

В чем же заключались его главные козыри? Прежде всего, в легкости конструкции: снаряженная масса ЛуАЗ-969 составляла всего 960 кг, что значительно меньше, чем у большинства конкурентов. Такой вес позволял автомобилю буквально «парить» над бездорожьем, не вязнуть там, где сдавались более тяжелые внедорожники. К этому добавлялась полностью независимая подвеска, обеспечивающая отличное сочленение колес и устойчивость на сложных участках.

Немаловажным преимуществом был и низкий риск застрять на кочках или среди камней. Компактные габариты ЛуАЗа позволяли легко маневрировать в самых труднодоступных местах, где крупные машины просто не проходили. Водители отмечали, что на пересеченной местности ЛуАЗ-969 часто оставлял позади даже такие признанные внедорожники, как УАЗ-469.

Эксперты и энтузиасты выделяют основные причины, по которым ЛуАЗ-969 вызывает настоящую «зависимость» у своих владельцев. Среди них — не только малая масса и удачная подвеска, но и простота обслуживания, высокая ремонтопригодность, а также возможность быстрого подключения полного привода. Все эти качества сделали машину незаменимой для армейских задач и экспедиций.

Сегодня интерес к ЛуАЗ-969 вновь растет. На фоне возрождающегося интереса к советской технике и поиска простых, надежных решений для бездорожья, этот внедорожник становится объектом внимания коллекционеров и любителей активного отдыха. Его конструкция и технические решения до сих пор вызывают уважение у специалистов, а легенды о его проходимости продолжают жить среди автолюбителей.

 

Упомянутые модели: УАЗ 469, ЛУАЗ 969
Упомянутые марки: УАЗ, ЛУАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ, LUAZ

Похожие материалы UAZ, LUAZ

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Тюмень Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться