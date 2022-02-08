7 типов гибридных автомобилей
Второй тип – это «мягкие» или «умеренные» гибриды. Небольшой электромотор, который устанавливается вместо генератора или маховика, помогает ДВС при разгонах, но двигаться на чистом электричестве автомобили не могут. Такая система помогает экономить до 10% топлива.
Полноценные гибриды имеют достаточно емкие аккумуляторы, которые в сочетании с мощными контроллерами, инверторами и преобразователями дают возможность ездить в полностью электрическом режиме. Экономия топлива достигает 25%.
Электрополноприводные гибриды имеют ДВС на одной оси, как правило – на передней, а электромотор – на другой. Такая система обеспечивает полный привод и помогает экономить до 20% топлива. В последовательных гибридах ДВС работает только с генератором, который вырабатывает энергию. Оси автомобиля крутит один или несколько электромоторов. На практике такая конструкция себя не оправдала. Из-за специфики электромоторов при наборе скорости они теряли тягу, что не позволяло автомобилю набирать максимальную скорость.
Ярким представителем типа последовательно-параллельных гибридов можно назвать Toyota Prius. Силовая установка состоит из ДВС, двух электромоторов и планетарного редуктора, соединяющего системы между собой и выступающего в роли бесступенчатой трансмиссии.
Подзаряжаемые гибриды (плагин-гибриды) позволяют накапливать энергию заранее, а не только при торможении, что существенно увеличивает отдачу и длительность поездки. Они оснащены силовыми установками, как у полных гибридов, однако имеют еще и более емкую батарею. Такие гибриды экономят до 70% топлива.
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