7 вещей, которые должен знать каждый водитель
Настройка боковых зеркал
В правильно настроенных боковых зеркалах ваша машина видна минимально и почти отсутствует «слепая зона». Проверить наличие слепой зоны можно если на пустой улице медленно двигаться задним ходом мимо припаркованной машины – если зеркала настроены правильно, то вы должны увидеть стоящую машину боковым зрением сразу же, как она перестанет отражаться в зеркале.
Как почувствовать машину
Одна из проблем у новичков — это чувство габаритов машины. Самый простой способ освоиться — это потренироваться на пластиковой бутылке на парковке. Снимите с нее крышку и положите бутылку перед машиной. Ваша задача научиться безошибочно наезжать на бутылку поочередно правым и левым колесом.
Боковое зеркало и дворники – лучшей ориентир для городской парковки
Чтобы не задеть бампером высокий бордюр смотрите на боковое зеркало – минимально допустимое расстояние до бордюра достигнуто, если его верхний край оказался прямо под боковым зеркалом. Но многое зависит от роста и посадки водителя, поэтому лучше потренироваться с кем-то. Попросите знакомого постоять на бордюре и показать вам, как близко можно подъехать, оцените положение верхушки бордюра относительно нижнего края бокового зеркала – если они совпали, отлично! Если нет, например, край бордюра оказался на середине зеркала, запомните эту отметку и придерживайтесь ее в дальнейшем.
При параллельной парковке у бордюра проще всего встать один раз с чьей-то помощью, и мысленно, или с помощью цветной изоленты, отметить точку на щетке дворника, которая должна совпадать с линией бордюра. В будущем вам останется регулярно «совмещать» точку и линию, тогда проблем с параллельной парковкой не будет.
Правила проезда через лужу
Не рекомендуется проезжать лужи на высокой скорости, и не только из уважения к остальным участникам движения. Ведь машина может уйти в аквапланирование, то есть заскользить по воде. Если заезд в воду неизбежен, то лучше сделать это на минимальной скорости, а в холодное время года лучше просушить тормоза прежде, чем припарковать машину. Для этого на небольшой скорости несколько раз нужно слегка притормозить, чтобы тормозные колодки нагрелись в результате трения, а влага высохла.
Не используйте ручник в сильные морозы
«Ручником» нужно обязательно пользоваться регулярно, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Но в сильный мороз использовать ручник нежелательно, есть риск примерзания тормозных колодок.
Ориентируйтесь на высокие машины
Стоя в пробке, смотрите, в какой ряд перестраиваются грузовики или автобусы, и следуйте их примеру. Во-первых, сверху им лучше видна дорога и они знают какой ряд будет двигаться быстрее. Во-вторых, их водители обмениваются информацией по рации, поэтому они знают о происходящем далеко впереди.
Следите за действиями соседних машин
Если впереди идущая машина притормаживает, последуйте ее примеру. Вероятно, она пропускает пешехода или собаку, которых вам просто не видно.
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