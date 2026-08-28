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Автор: Дарья Климова

28 августа 2026, 08:43

70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем

70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем

От батареи до кузова: из чего собирают «Атом» и какой план до конца года

70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем

Российский электромобиль «Атом» уже на старте производства удивил высоким уровнем локализации - 70%. Какие детали действительно делают в России, что это значит для владельцев и почему сервисная сеть расширяется быстрее, чем ожидали - разбираемся, что стоит за этими цифрами и как это повлияет на рынок электромобилей в ближайшие годы.

Российский электромобиль «Атом» уже на старте производства удивил высоким уровнем локализации - 70%. Какие детали действительно делают в России, что это значит для владельцев и почему сервисная сеть расширяется быстрее, чем ожидали - разбираемся, что стоит за этими цифрами и как это повлияет на рынок электромобилей в ближайшие годы.

Для российских автомобилистов новость о запуске производства электромобиля «Атом» с 70-процентной локализацией - не просто очередной отчет о новой модели. Это сигнал о том, что отечественный автопром способен не только создавать современные машины, но и обеспечивать их обслуживание и ремонт без зависимости от зарубежных поставщиков. В условиях, когда логистика и импортные комплектующие становятся все менее предсказуемыми, такой уровень локализации приобретает особую ценность.

Как сообщает РИА Новости, компания «Кама» уже на старте выпуска «Атома» смогла организовать производство ключевых компонентов на территории России. В этот список входят тяговая батарея, электропривод, кузовные элементы, шины и расходные материалы. По словам директора по взаимодействию с органами власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолия Кияшко, именно такая глубина локализации позволяет оперативно решать вопросы ремонта и обслуживания, не дожидаясь долгих поставок из-за рубежа.

Эксперты отмечают, что высокая доля российских деталей делает стоимость владения электромобилем более предсказуемой. Владельцы «Атома» могут рассчитывать на стабильные цены на обслуживание и запасные части, что особенно важно в условиях колебаний валют и санкционного давления. Кроме того, развитие собственной сервисной сети - еще один шаг к независимости: уже сейчас она охватывает восемь городов, а к 2027 году планируется расширение до 16, а к 2029 - до 48 городов.

Первые серийные автомобили были переданы покупателям в июле 2026 года, и до конца года компания намерена поставить не менее трех тысяч машин. Такой темп выпуска может указывать на уверенность производителя в спросе и готовности рынка к новым технологиям. Как отмечают специалисты, локализация не только ускоряет ремонт, но и снижает риски, связанные с задержками поставок и ростом цен на импортные комплектующие.

Интересно, что «Атом» уже прошел тест на дальнобойность без подзарядки, что подтверждает его практичность для российских условий. Важно добавить, что по данным отраслевых аналитиков, уровень локализации выше 60% считается серьезным достижением даже для крупных мировых автоконцернов. Для российского рынка это может стать примером для других производителей, стремящихся к независимости от внешних факторов. В итоге, запуск «Атома» с таким уровнем локализации - не только технологический прорыв, но и важный шаг к устойчивому развитию отечественного автопрома.

Упомянутые марки: Atom
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