Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

31 июля 2026, 02:24

70 Mai T800 Set: три камеры, 4K и новые технологии для видеорегистраторов

70 Mai T800 Set: три камеры, 4K и новые технологии для видеорегистраторов

Видеорегистратор 70mai T800 Set 4K: три камеры, Sony STARVIS 2 и суперконденсатор до -40°C — полный обзор новинки

70 Mai T800 Set: три камеры, 4K и новые технологии для видеорегистраторов

Видеорегистратор 70 Mai T800 Set с тремя камерами и поддержкой 4K выделяется на фоне конкурентов. В материале - разбор ключевых характеристик, особенностей комплектации и сравнение с T400. Актуально для тех, кто ищет современные решения для безопасности на дороге.

Видеорегистратор 70 Mai T800 Set с тремя камерами и поддержкой 4K выделяется на фоне конкурентов. В материале - разбор ключевых характеристик, особенностей комплектации и сравнение с T400. Актуально для тех, кто ищет современные решения для безопасности на дороге.

Появление 70 Mai T800 Set на российском рынке привлекло внимание автолюбителей, следящих за развитием технологий видеорегистраторов. Новинка сочетает сразу три камеры, две из которых способны вести запись в 4K, что повышает четкость деталей и качество видео в любых условиях. Подобный подход позволяет фиксировать не только дорожную обстановку, но и происходящее в салоне, что особенно актуально для такси, транспортных и семейных автомобилей.

Передняя и задняя камеры построены на современных сенсорах Sony STARVIS 2 IMX678, обеспечивая высокую четкость изображения даже ночью. Для этого используется фирменная технология Night Owl Vision, которая помогает получать разборчивую картинку при слабом освещении. Салонная камера ограничена возможностями FullHD, но оснащена инфракрасной панелью, что позволяет вести запись в темноте без потери информативности. Видеорегистратор поддерживает режим таймлапс, что удобно для парковочного контроля: запись часов занимает несколько минут, экономя место в памяти карты.

Важный алгоритм 70 Mai T800 Set поддерживает современные стандарты связи — Wi-Fi 6 и Bluetooth, что обеспечивает передачу файлов и подключение к смартфону. Встроенный GPS/ГЛОНАСС фиксирует координаты и скорость движения, G-сенсор и датчик движения автоматически сохраняют важные моменты при авариях или попытках угона. Управление через телефон возможно голосовыми командами на нескольких языках, меню полностью русифицировано и доступно.

Комплектация устройства включает фирменную коробку, подробную документацию, набор счетчиков, электростатическую пленку и карту памяти на 256 ГБ. Производитель рекомендует использовать карты класса U3 для стабильной работы с 4К-видео. IPS-дисплей диагональю 3 дюйма позволяет просматривать записи прямо на устройстве, не прибегая к смартфону. В меню можно выбрать разрешение для каждой камеры, настроить настройку кадров до 60 к/с, а также активировать специальные режимы для улучшения стабилизации в сложных погодных условиях.

Для управления и просмотра записей используется приложение 70mai с русским интерфейсом. Посредством него можно обновлять прошивку, переключаться между камерами, просматривать видео онлайн и настраивать параметры. Видео воспроизводится в формате MP4 с использованием кодеков H.265 или H.264, что обеспечивает хорошее качество при экономии места на носителе. В дневное и ночное время номера автомобилей и дорожные знаки читаются без труда, а салонная камера с ИК-подсветкой фиксирует происходящее даже при полном отсутствии видимости.

Сравнивая 70 Mai T800 с предыдущей моделью T400, можно отметить превосходный прирост по функциональности и качеству. Новинка получила более мощный процессор Novatek NT98530, расширенную поддержку карт памяти до 512 ГБ и возможность установки 4G-модуля для удаленного доступа. Для парковочного режима предусмотрен отдельный кабель Midrive UP3, который расширяет возможности использования устройства. 

70 Mai T800 может заинтересовать тех, кто заботится о безопасности и контроле на дороге. В России стабильно растет спрос на многофункциональные видеорегистраторы, поддержка 4K и расширенные возможности делают эту модель одной из самых технологичных в своем сегменте. Важно помнить, что для полноценной работы всех функций требуется карта памяти и, при необходимости, дополнительные аксессуары для парковочного режима или удаленного доступа.

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