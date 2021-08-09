70-летний дом на колесах с роскошным интерьером продают за 15 млн рублей
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Фото: bringatrailer.com
Теперь к услугам пассажиров огромная кровать размера «king-size», современный холодильник, газовая плита и духовка, два встроенных телевизора, современная климатическая система DuoTherm, душевая кабина и унитаз в ретро-стиле. Фактически, большая часть бортового оборудования внешне соответствует середине ХХ века, но с использованием современных технологий и механизмов.
Новый владелец получит полный пакет документов, эскизов и фотографий, шаг за шагом описывающих процесс реставрации. Уникальный кемпер продают на аукционе Bring a Trailer и просят 210 тысяч долларов или порядка 15,4 млн рублей.
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