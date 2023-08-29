70-летний Land Rover королевы Елизаветы II продадут за 14,5 млн рублей

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В конце 1953 года королевская чета отправилась в свое первое после коронации турне по странам британского Содружества. Специально для этой поездки были построены шесть открытых автомобилей 4x4, из которых до наших дней дожили только две машины. Одну из них из частной коллекции продадут с аукциона Bonhams в начале сентября 2023 года. Устроители рассчитывают выручить за уникальный Land Rover с королевской историей от 80 до 120 тысяч фунтов стерлингов или порядка 9,7 – 14,5 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Главная особенность бордового Land Rover с голубым салоном заключается в задней платформе, предназначенной для королевских особ. Она снабжена двумя креслами и двумя поручнями, на которые знатные пассажиры могли бы опираться, приветствуя своих подданных. В Австралию королева прибыла в феврале 1954 года, провела в стране 58 дней, посетив 57 городов. С 2015 по 2018 годы раритетный автомобиль прошел тщательную реставрацию и последние несколько лет провел в частной коллекции. В 2023 году на Фестивале скорости в Гудвуде его признали лучшим представителем своего класса.

Фото: Bonhams

Как пояснил Тим Шофилд из Bonhams: «Это не первый раз, когда Bonhams продает королевские Land Rover. Но этот автомобиль особенный, потому что это Land Rover ранней серии I, который использовался в коронационном туре королевы и принца Филиппа. Он также весьма интересен, благодаря нюансам конструкции, которые не были доступны в стандартной комплектации до более поздних автомобилей, например, пороги, скрывающие выхлопную систему и топливный бак. Автомобиль оставался в Австралии большую часть своей жизни и был там восстановлен, а затем перевезен в Великобританию». Торги в Гудвуде состоятся 9 сентября.

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