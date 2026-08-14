Росавтодор раскрыл детали реконструкции М-5: обход Сима готов более чем на две трети

74% готовности: обход Сима на М-5 «Урал» выходит на финишную прямую

В Челябинской области близится к завершению второй этап крупного дорожного проекта - обхода Сима на М-5 «Урал». Работы идут с опережением графика, а ключевая эстакада уже почти готова. Как это повлияет на транзит, какие преимущества получат водители и что еще изменится на трассе - разбираемся в деталях.

В Челябинской области близится к завершению второй этап крупного дорожного проекта - обхода Сима на М-5 «Урал». Работы идут с опережением графика, а ключевая эстакада уже почти готова. Как это повлияет на транзит, какие преимущества получат водители и что еще изменится на трассе - разбираемся в деталях.

Для автомобилистов Южного Урала эта новость может стать одной из самых ожидаемых за последние годы: второй этап строительства объезда Сима на федеральной трассе М-5 «Урал» достиг 74% готовности. Это не очередной дорогостоящий ремонт — речь идет о масштабной реконструкции, которая напрямую влияет на скорость и безопасность движения между регионами.

Как сообщает «Российская газета», центральным элементом проекта стала Симская эстакада третьего километра. Сейчас ее готовность оценивается в 85%. Сооружение состоит из 27 пролетов, максимальная высота опор достигает почти 37 метров. Первые три пролета выполнены по неразрезной схеме с двумя металлическими балками, объединенными железобетонной плитой, а остальные — из индивидуально распределенных железобетонных балок длиной 33 метра. Все опоры и балки уже установлены, сейчас идет устройство железобетонных плит.

После завершения работ транзитный поток будет перенаправлен по четырем полосам в обход города Сим. Это позволит не только снизить нагрузку на населенный пункт, но и сократить время в пути примерно на час, а расстояние — на 1,14 километра. Для многих дальнобойщиков и водителей легковых автомобилей это означает реальную экономию времени и топлива, снижение риска заторов и повышение безопасности на старом участке.

Интересно, что ремонт 18-километрового «старого маршрута» М-5 в Симе завершился на четыре месяца раньше запланированного срока. Этот участок открыт для автомобилистов и после запуска новых обходов, что создает дополнительную гибкость для движения и позволяет разгрузить основной поток в часы пик.

По данным Росавтодора, проект реализуется с учетом современных стандартов безопасности и долговечности. Использование предварительно напряженных балок и новых технологий монтажа должно повысить надежность конструкции и снизить затраты на обслуживание в будущем. Важно отметить, что подобные проекты редко реализуются с таким опережением графика — это может свидетельствовать о высоком уровне организации работ и грамотном распределении ресурсов.

Nрасса М-5 «Урал» — одна из ведущих артерий страны, соединяющая города Урала и Сибири. Любые улучшения в этом направлении сразу отражаются на логистике, экономике и повседневной жизни тысяч людей. Новый обход Сима — наглядный пример того, как инфраструктурные проекты способны изменить транспортную карту региона и создать условия для дальнейшего развития.