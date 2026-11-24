24 ноября 2026, 19:28
Кого водители боятся на дороге больше: автопилота или людей с телефоном?
Кого водители боятся на дороге больше: автопилота или людей с телефоном?
В октябрьском опросе 2ГИС 74% водителей высоко оценили ИИ в навигации, но решения о маршруте чаще хотят подтверждать сами. 69% готовы рассмотреть покупку умного автомобиля в ближайшие пять лет. Что стоит за этим разрывом?
Беспилотную поездку хотели бы испытать 62% опрошенных, однако полезной для городской жизни такую технологию считают лишь 21%, рассказали 110km.ru в пресс-служюе 2ГИС. Интерес к поездке и готовность полагаться на нее - разные вещи.
Таковы результаты онлайн-опроса аналитиков 2ГИС, проведенного в октябре 2026 года. В нем участвовали более 1000 человек от 18 до 55 лет, часто передвигающихся на автомобиле. Личную машину водят 94% респондентов, рабочую или служебную - 6%.
В навигации доверие заметно выше: 74% поставили искусственному интеллекту 4 или 5 баллов по пятибалльной шкале. Полезность голосовых подсказок с объяснением маршрута и сложных маневров высоко оценили 82% участников. В ту же оценку вошли подбор пути с учетом дорожной ситуации и корректировка геопозиции при слабом сигнале GPS.
Полностью передать алгоритму поиск сведений о перекрытиях и ДТП согласны 50% опрошенных. Выбор маршрута ему доверили бы 42%. Чаще автомобилистам подходит совместный режим: ИИ предлагает вариант, а окончательное решение принимает человек. Подобный ответ выбрали 44% участников. Возможность отклонить рекомендацию или получать ее только по запросу важна для 46%. Иными словами, полезность помощника для водителей еще не означает готовности уступить ему контроль.
Среди умных автомобильных функций на первом месте оказался мониторинг слепых зон: его выбрали 51% опрошенных. Распознавание дорожных знаков и ограничений скорости набрало 42%. Умную парковку сочли полезной 34% респондентов. Столько же выбрали системы активного экстренного торможения. Функции с передачей части управления заинтересовали меньше: удержание в полосе отметили 20%, мониторинг состояния водителя - 19%. Активный автопилот набрал 14%.
Руководитель продуктов транспорта и навигации в 2ГИС Сергей Кириллов объяснил подобный подход постепенным расширением полномочий ИИ: чем проще отменить его действие, тем меньше риск для пользователя. В качестве примера он привел подсказки маршрута и поиск парковки, реализованные в 2ГИС. Человек подтверждает оплату заправки или штрафа. То же требуется при оформлении брони. Кириллов добавил, что проактивные предложения полезны, когда их ценность очевидна. Иначе они становятся навязчивыми.
К поездке в беспилотном автомобиле половина участников опроса отнеслась бы спокойно и смотрела в окно. Еще 45% собирались бы следить за дорогой и переживать. Рассмотреть покупку умной машины в ближайшие пять лет готовы 69% респондентов; 11% не планируют подобный покупки.
Поведение беспилотных автомобилей на дороге непредсказуемым назвали 8% опрошенных. Водителей, постоянно смотрящих в телефон, таковыми считают 62%. Резкие перестроения отметили 60%. Игнорирование поворотников - 50%.
Системы помощи водителю и полностью автономное управление относятся к разным уровням автоматизации. Например, Counterpoint Research описала Mercedes-Benz MB.DRIVE ASSIST PRO как систему SAE Level 2. Она помогает водителю, но не превращает автомобиль в полностью беспилотный.
Доверие к автономному управлению стало основой сюжета комедии «Дедмобиль». Опытный водитель Валера (Юрий Стоянов) после потери работы становится напарником умного такси с искусственным интеллектом. Чтобы не отпугнуть пассажиров отсутствием человека за рулем, машина предлагает ему притвориться водителем. Героям предстоит выяснить, может ли ИИ заменить человека и доверят ли ему пассажиры собственную безопасность.
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